Los platos de siete chefs que INAC eligió para cocinar en la Rural del Prado, dos conferencias y cinco shows

INAC: cocina "en vivo y en directo" en la Expo Rural del Prado.

Siete chefs fueron seleccionados por el Instituto Nacional de Carnes (INAC) para que elaboren platos con base en distintas carnes, lo que sucederá en el stand del instituto ubicado frente al ruedo de la Expo Rural del Prado , a partir de este viernes 5 de setiembre y hasta el domingo 14.

Ese espacio será uno de los atractivos en la muestra ganadera de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) , gremial fundada en 1871, que celebra en 2025 su edición 120.

El INAC, además, anunció un conjunto de cinco espectáculos que se van a realizar en ese mismo espacio, el que ocupa en la Rural del Prado desde hace varios años, uno de los sitios con mayor visibilidad y pasaje de público.

También habrá talleres, conferencias y otras actividades pensadas para gente de todas las edades , se explicó a El Observador.

Exposiciones sobre temas clave en la ganadería uruguaya

Dos conferencias especiales destacan en el programa de actividades del INAC, la primera el lunes 8 y la segunda el viernes 12 de setiembre, en ese caso en el Salón Multiespacio de la Rural del Prado.

1 Conferencia "El agro que somos: contribución de la cadena cárnica al país"

2 Conferencia "Ganadería sostenible: el valor estratégico de la cría en Uruguay"

Carnes vacuna, ovina, porcina y aviar

Los chefs seleccionados son Lucía Soria, Marcelo Bornio, Mariana Tucuna, Alejandro Acland, Sebastián Manito, Aldo Cauteruccio y Gabriela Miconi.

Cocinarán, delante del público y con las explicaciones correspondientes -sobre las carnes que utilizarán y los procesos de elaboración-, cortes de carne vacuna, ovina, porcina y aviar.

Cada actividad, al mediodía, culminará con una degustación gratuita para quienes estén en ese espacio.

Espectáculos en el stand del INAC

Con relación a los espectáculos, serán brindados por Rueda de Candombe, Papina Di Palma, Milongas Extremas, Seba Prada y Nacho Obes, con base en el siguiente calendario.

INAC informó que este año participará en Rural del Prado con un stand de 360 m2 "renovado e inspirado en nuestra conexión con el campo y su producción".

Habrá, en ese espacio, "distintas experiencias para las escuelas, familias y visitantes en general".

"Se podrá aprender sobre la vida en el campo de una forma innovadora e inmersiva" y habrá talleres y experiencias sobre nutrición y alimentación con carnes, además de disfrutar de distintas actividades gastronómicas y musicales.