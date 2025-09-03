Exportaciones de carnes llegaron a US$ 2.000 millones, van por un récord y son tres los mercados que cinchan

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

¿Cuánta carne y productos cárnicos se exportaron desde Uruguay en lo que va del año?

Considerando todas las carnes y en el período 1° de enero-30 de agosto de 2025, van 448.249 toneladas peso embarque, lo que significa un 3,6% más que en ese mismo lapso de 2024.

Teniendo en cuenta el mismo período comparado y el total de las carnes embarcadas, ingresaron US$ 2.081,5 millones, un 26,2% más que lo obtenido hasta este momento del año en 2024.

¿Cuáles son los principales mercados demandantes de carnes y productos cárnicos de Uruguay?

USMCA invirtió US$ 685 millones (33% del total); China US$ 604 (29%) y completa el podio la Unión Europea con US$ 418 millones (20%), teniendo siempre en cuenta todas las carnes y los tres mercados principales.

¿Qué pasa con el precio promedio tomando todos los productos?

Uruguay exportó la tonelada a US$ 4.644 y eso es un 31% más que el registro de esta altura de 2024.

¿Qué valor se obtiene por la carne vacuna que es lo que más se exporta?

El denominado Ingreso Medio de Exportaciones (IMEx) para la carne bovina establece que en lo que va del año se obtuvo un valor promedio de US$ 4.934 por tonelada (peso canal), lo que significa un 20,6% más que en el mismo período del año pasado.

¿Qué datos hay sobre colocaciones de carnes bovinas que explican casi el 84% de las divisas obtenidas?

Se embarcaron 258.163 toneladas peso embarque a cambio de US$ 1.745 millones (un 31,3% más que en el mismo segmento de 2024) y en esa lectura hay un valor medio por tonelada peso embarque de US$ 6.758.

El dato

En lo que va de 2025 se faenaron en frigoríficos de Uruguay 1.616.561 vacunos (+ 6,4% respecto a 2024) en 29 plantas en todo el país y 403.903 ovinos (- 23,1%) en 12 industrias.

Los antecedentes: últimos 10 años y todos los productos

Exportaciones (peso embarque)

2024, 681.827 toneladas

2023, 701.651 toneladas

2022, 695.272 toneladas

2021, 721.357 toneladas (récord)

2020, 533.927 toneladas

2019, 560.003 toneladas

2018, 562.274 toneladas

2017, 536.497 toneladas

2016, 506.603 toneladas

2015, 454.564 toneladas

2014, 447.052 toneladas

Exportaciones (millones de dólares)

2024, US$ 2.571,4

2023, US$ 2.667,7

2022, US$ 3.210,7 (récord)

2021, US$ 3.046,8

2020, US$ 1.936,3

2019, US$ 2.186,5

2018, US$ 2.016,6

2017, US$ 1.857,1

2016, US$ 1.741,3

2015, US$ 1.749,4

2014, US$ 1.849,9

¿Cómo sigue?

La próxima actualización de datos la harán los profesionales del INAC durante la semana que comenzó este lunes 8 de setiembre.

El dato

En lo que va de 2025 carne vacuna, celulosa y soja ocupan el podio en los principales bienes de exportación habiendo generado el 47% del total de los ingresos al país (ya totalizan US$ 9.000 millones): US$ 1.754 millones por carne bovina, US$ 1.563 millones por celulosa y US$ 1.011 millones por soja.