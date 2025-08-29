Los corderos superan los US$ 5 por kilo y el precio de la lana trepó al máximo en 20 meses

El precio de los corderos prontos para la faena cruza los US$ 5 el kilo por primera vez desde 2011 , por lo cual superó los valores récord de la última década y media , establecidos en 2022, con base en datos del Instituto Nacional de Carnes (INAC) .

El precio internacional de la carne ovina, en máximos históricos, sostiene el mercado de hacienda.

La faena de lanares de la última semana fue la mayor desde febrero con 16.346 cabezas.

Frigocerro en Durazno impulsó la actividad con 9.144 animales, una participación de 56%.

Frigoríficos con buena demanda de ovinos

En uno de los dos grandes segmentos de negocios del rubro ovino, el de la carne, La industria presiona y la oferta no es suficiente para cubrir una demanda de ovinos a faena que se afirma en el nivel más alto en seis meses.

En las referencias que maneja el INAC los precios de los corderos superan esta semana el techo de US$ 5 por kilo con precios que subieron 1,1% (de US$ 4,98 a US$ 5,03 por kilo), con buen volumen de negocios entre US$ 5,15 y US$ 5,30 el kilo

En el acumulado anual, la faena de lanares se redujo de 509.546 a 386.887 cabezas entre 2024 y 2025, un 24%, con una caída mayor entre las ovejas que los corderos.

Carne ovina sigue marcando precios máximos

En carne ovina los valores alcanzan máximos históricos. Si bien hubo un leve ajuste semanal, en los últimos 30 días se situó en US$ 6.085 por tonelada y en la última semana en US$ 5.827.

El acumulado anual muestra un menor volumen exportado, pero con luz a mayor valor que en 2024.

Van 7.254 toneladas a un promedio de US$ 5.351, una caída en volumen de 27% frente al año anterior mientras que la tonelada se valorizó 42% interanual, desde los US$ 3.768 de 2024.

Lana: nuevo máximo en 20 meses

En Australia el precio de la lana alcanzó un nuevo máximo desde enero de 2024.

El Indicador de Mercados del Este (IME) agregó 14 centavos y cerró la semana en US$ 8,18 por kilo base limpia con una suba de 1,7%.

También aumentó el indicador en moneda local por sexta semana seguida y se situó en AU 12,61 con mercado firme y buena competencia de los compradores por los lotes con una colocación del 95% en las dos jornadas de la última semana.

“El IME cerró al alza en la última jornada del mes. Es la primera vez que esto ocurre desde 2018. Aún no se sabe si esto indica que la menor oferta está impulsando los precios al alza o si la demanda está mejorando”, consideró Australian Wool Innovation.

En el mercado local se registraron más negocios en lana Merino de diámetro inferiores a 19 micras con precios de US$ 6,30 por kilo para un lote de 17,6 micras con certificaciones y US$ 6,10 por kilo vellón para un lote Merino de 18 micras.

En lotes de más de 19 micras la cotización se sitúa entre US$ 5 y US$ 5,30 y US$ 4,50 para lana Merino de 20 micras.

En la presentación anual de CRILU, consorcio de lanas ultrafinas, su presidente Juan Tafernaberry destacó este viernes que en una segunda fase del proyecto se proponen captar a más productores e incluir la producción de carne.

Además, avanzar en certificaciones y en la aplicación de herramientas y paquetes tecnológicos de bajo costo y alto impacto.

“Estas lanas ultrafinas de hasta 15,6 micras siempre tienen una demanda y un precio; si bien los actuales no conforman, no quita que se siga investigando y proyectando”, dijo el referente de Crilu en Tiempo de Cambio de Radio Rural.