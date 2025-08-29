Campo: el valor del gasoil es un componente clave en la estructura de los costos en los sistemas productivos.

"El campo vuelve a ser castigado", denunció la Federación Rural (FR) , entidad que emitió un comunicado dirigido a la opinión pública, firmado por el consejo directivo, en el que expone su malestar considerando el incremento anunciado para el precio del gasoil .

La gremial que preside Rafael Normey , entre otras consideraciones (ver el comunicado completo más adelante), trasladó su "profunda preocupación y malestar" con base en esa medida dispuesta por el gobierno nacional, en un texto que tituló "La suba del gasoil golpea al corazón productivo del país".

El Poder Ejecutivo anunció los precios de los combustibles que regirán desde el lunes de 1° de setiembre y por dos meses hasta noviembre (próxima revisión de acuerdo a la nueva metodología) y, con eso como marco, el gasoil 50S aumenta $ 2,06 y pasa de $ 48,08 a $ 50,14 el litro como precio máximo de venta en las estaciones de servicio.

"El campo, que ya enfrenta altos costos internos y crecientes dificultades de competitividad, vuelve a ser castigado con una medida que repercute de forma inmediata en toda la cadena productiva", se indicó.

Suba del gasoil "golpea directamente la rentabilidad"

La institución ruralista, integrante del movimiento Campo Unido, sostuvo que la suba en el precio del gasoil "golpea directamente la rentabilidad del productor rural, compromete la sostenibilidad de las empresas familiares y debilita la capacidad del sector para generar empleo y divisas para el país".

La FR informpó que en lo que va de la administración liderada por el presidente Yamandú Orsi "según el Precio de Paridad Ex Planta (PPI) el gasoil habría bajado un 10,6%", cuando "el precio al público para el mismo período, con los valores que regirán el 1° de septiembre, solo disminuyó 1,5%", lo que establece un "sobrecosto que asume el sector productivo uruguayo.

