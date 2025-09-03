Señal de alerta en el mercado de los productos lácteos, donde solo uno mejoró su valor y hubo bajas fuertes

El precio promedio de la leche en polvo entera y el del conjunto de los productos lácteos en el mercado internacional tuvieron este martes 2 una caída relevant e, con base en lo sucedido en la primera licitación de setiembre en la plataforma Global Dairy Trade (Comercio Global de Lácteos) , informó el Instituto Nacional de la Leche ( Inale ) .

Considerando todos los productos, la referencia del valor medio quedó en US$ 4.043 por tonelada, dado un ajuste de 4,3% que fue el segundo consecutivo, tras el ocurrido el 19 de agosto, aunque aquel apenas perceptible.

En 2025 hubo ya 17 subastas con siete registros en suba, nueve en baja y uno neutro.

Leche en polvo entera

En el caso de la leche en polvo entera (WMP), el producto lácteo de mayor volumen en las colocaciones externas de Uruguay, el precio promedio tuvo este martes 2 una referencia con una baja de 5,3% quedando así el valor en US$ 3.809 por tonelada.

Los otros lácteos muy exportados desde Uruguay son leche en polvo descremada (- 5,8% y US$ 2.620) y manteca (- 2,5% y US$ 6.969).

Alzas y ajustes en la mencionada plataforma comercial son de mucha trascendencia para un mercado como el uruguayo, donde entorno al 80% de la leche que se produce tras ser industrializada tiene como destino diversos mercados externos.

Considerando rubro a rubro, el único aumento fue en el cheddar y la baja más notoria fue en leche en polvo descremada.

En esta subasta participaron 154 postores que adquirieron 41.465 miles de toneladas, un 13,4% más en el volumen respecto a la anterior instancia.

La próxima licitación, el evento N° 387, será la segunda del mes y se desarrollará el martes 16.

Sobre el GDT

El Comercio Global de Lácteos (GDT, por sus siglas en inglés) es reconocido a nivel mundial en el desarrollo y operación de plataformas de comercio de productos lácteos, lo que apoya de manera importante el desarrollo de un comercio eficiente y transparente de derivados lácteos.

GlobalDairyTrade Holdings Limited (GDT) es propiedad y está administrada como una asociación estratégica entre European Energy Exchange (EEX), Fonterra Cooperative Group y New Zealand's Exchange (NZX), con participaciones iguales de un tercio.

Desde 2008 el GDT ha construido una reputación de transparencia e integridad, operando a escala mundial con clientes compradores / vendedores y partes interesadas repartidas por todo el mundo con diferentes intereses, idiomas, culturas y zonas horarias.