Dólar
Compra 38,80 Venta 41,30

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
13°C
muy nuboso
Jueves:
Mín 
Máx  12°

Siguenos en:

/ Agro / AGROINDUSTRIA

Señal de alerta en el mercado de los productos lácteos, donde solo uno mejoró su valor y hubo bajas fuertes

El precio promedio de la leche en polvo entera y el del conjunto de los productos lácteos en el mercado internacional tuvieron este martes una caída relevante

3 de septiembre 2025 - 15:22hs
Productos lácteos: subió el valor medio del cheddar.

Productos lácteos: subió el valor medio del cheddar.

Fonterra

El precio promedio de la leche en polvo entera y el del conjunto de los productos lácteos en el mercado internacional tuvieron este martes 2 una caída relevante, con base en lo sucedido en la primera licitación de setiembre en la plataforma Global Dairy Trade (Comercio Global de Lácteos), informó el Instituto Nacional de la Leche (Inale).

Tonelada de lácteos en media de US$ 4.043

Considerando todos los productos, la referencia del valor medio quedó en US$ 4.043 por tonelada, dado un ajuste de 4,3% que fue el segundo consecutivo, tras el ocurrido el 19 de agosto, aunque aquel apenas perceptible.

Valores de referencia en lácteos en 2025

  • - 4,3% el 2 de setiembre / 4.043 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.809)
  • - 0-3% el 19 de agosto / US$ 4.291 por tonelada (leche en polvo entera US$ 4.036)
  • + 0,7% el 5 de agosto / US$ 4.249 por tonelada (leche en polvo entera US$ 4.012)
  • + 1,1% el 15 de julio / US$ 4.380 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.928)
  • - 4,1% el 1° de julio / US$ 4.274 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.859)
  • - 1% el 17 de junio / US$ 4.389 por tonelada (leche en polvo entera US$ 4.084)
  • - 1,6% el 3 de junio / US$ 4.332 por tonelada (leche en polvo entera US$ 4.173)
  • - 0,9% el 20 de mayo / US$ 4.589 por tonelada (leche en polvo entera US$ 4.332)
  • + 4,6% el 6 de mayo / US$ 4.516 por tonelada (leche en polvo entera US$ 4.374)
  • + 1,6% el 15 de abril / US$ 4.385 por tonelada (leche en polvo entera US$ 4.171)
  • + 1,1% el 1° de abril / US$ 4.250 por tonelada (leche en polvo entera US$ 4.062)
  • 0% el 17 de marzo / US$ 4.245 por tonelada (leche en polvo entera US$ 4.052)
  • - 0,5% el 4 de marzo / US$ 4.209 por tonelada (leche en polvo entera US$ 4.061)
  • - 0,6% el 18 de febrero / US$ 4.370 por tonelada (leche en polvo entera US$ 4.153)
  • + 3,7% el 4 de febrero / US$ 4.296 por tonelada (leche en polvo entera US$ 4.169)
  • + 1,4% el 21 de enero / US$ 4.146 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.988)
  • - 1,4% el 7 de enero / US$ 4.029 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.890)
Más noticias
Tambos: productores denuncian dificultades derivadas directamente de las medidas sindicales.
CONFLICTO

Grupo San Gregorio recordó cuántos tambos cerraron, denunció intolerancia sindical y cuestionó a los políticos

Soja, carne bovina y celulosa.
URUGUAY XXI

Formidable empuje de la soja en los ingresos por exportaciones uruguayas

El contexto

En 2025 hubo ya 17 subastas con siete registros en suba, nueve en baja y uno neutro.

Leche en polvo entera

En el caso de la leche en polvo entera (WMP), el producto lácteo de mayor volumen en las colocaciones externas de Uruguay, el precio promedio tuvo este martes 2 una referencia con una baja de 5,3% quedando así el valor en US$ 3.809 por tonelada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/INALE_UY/status/1962929622485553305&partner=&hide_thread=false

Los otros lácteos muy exportados desde Uruguay son leche en polvo descremada (- 5,8% y US$ 2.620) y manteca (- 2,5% y US$ 6.969).

Alzas y ajustes en la mencionada plataforma comercial son de mucha trascendencia para un mercado como el uruguayo, donde entorno al 80% de la leche que se produce tras ser industrializada tiene como destino diversos mercados externos.

Considerando rubro a rubro, el único aumento fue en el cheddar y la baja más notoria fue en leche en polvo descremada.

Captura de pantalla 2025-09-03 150505

En esta subasta participaron 154 postores que adquirieron 41.465 miles de toneladas, un 13,4% más en el volumen respecto a la anterior instancia.

La próxima licitación, el evento N° 387, será la segunda del mes agosto y se desarrollará el martes 16.

Sobre el GDT

El Comercio Global de Lácteos (GDT, por sus siglas en inglés) es reconocido a nivel mundial en el desarrollo y operación de plataformas de comercio de productos lácteos, lo que apoya de manera importante el desarrollo de un comercio eficiente y transparente de derivados lácteos.

GlobalDairyTrade Holdings Limited (GDT) es propiedad y está administrada como una asociación estratégica entre European Energy Exchange (EEX), Fonterra Cooperative Group y New Zealand's Exchange (NZX), con participaciones iguales de un tercio.

Desde 2008 el GDT ha construido una reputación de transparencia e integridad, operando a escala mundial con clientes compradores / vendedores y partes interesadas repartidas por todo el mundo con diferentes intereses, idiomas, culturas y zonas horarias.

Temas:

productos Lácteos Leche en polvo entera GDT

Seguí leyendo

Las más leídas

Pericia concluye que la moto que atropelló Rafael Villanueva circulaba con la luz trasera rota; el conductor de TV iba a más de 100 km/h
INVESTIGACIÓN

Pericia concluye que la moto que atropelló Rafael Villanueva circulaba con la luz trasera rota; el conductor de TV iba a más de 100 km/h

Juan Pablo da Costa en el estudio del informativo de Canal 4
TELEVISIÓN

Figura de Canal 4 se despidió al aire del informativo y emocionó a sus compañeros: "Me voy lleno por haber conocido historias, gente, lugares"

Hacía casi 20 años que no teníamos un invierno tan frío: meteorólogo adelantó cuándo comenzará a subir la temperatura en Uruguay
TIEMPO

"Hacía casi 20 años que no teníamos un invierno tan frío": meteorólogo adelantó cuándo comenzará a subir la temperatura en Uruguay

Metsul anuncia la primera masa de aire frío de la primavera: Uruguay se prepara para descenso brusco de temperaturas
FRÍO

Metsul anuncia la primera masa de aire frío de la primavera: Uruguay se prepara para "descenso brusco" de temperaturas

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos