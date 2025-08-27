Todos los datos de remisión de leche evaluados por el Inale muestran una tendencia positiva

La evaluación de la remisión de leche en Uruguay permite comprobar la existencia de una situación satisfactoria al concluir el séptimo mes de 2025 , con base eso en el análisis estadístico que desarrolla periódicamente el Instituto Nacional de la Leche (Inale) , dado que creció el volumen mensual, pero también el acumulado anual y el del último año móvil .

La novedad es positiva, especialmente cuando persiste un escenario con dificultades relevantes en el sector agroindustrial lácteo , no solo porque el cierre de tambos no se ha frenado, también porque en varias industrias hay dificultades operativas por diversos motivos, uno de ellos los reclamos de sindicatos con base en distintas situaciones.

Otra lectura alentadora es que la que permite el mercado internacional de los lácteos , donde, con leves oscilaciones, los precios siguen siendo buenos.

Durante julio de 2025 la gestión local de producción y remisión de leche hacia los complejos industriales (de remitentes y leche propia) aumentó 3% con relación a ese mes del año pasado.

En el reciente julio la remisión alcanzó los 180,5 millones de litros y esa marca es la tercera mejor para ese mes, un registro superado solo por lo que pasó en julio del año 2023, con 188,5 millones, y en julio de 2021, con 185,2 millones.

Tomando en cuenta el lapso enero-julio de 2025, es decir el acumulado anual, la remisión creció 5% a 1.102 millones de litros comparando con enero-julio de 2024.

Hay, como se adelantó, un tercer movimiento al alza, considerando en ese caso la remisión acumulada en los últimos 12 meses con relación al mismo lapso previo, de un 1,3% al totalizar 2.091 millones de litros.

Subas también con base en la remisión de sólidos

Si la medición en vez de hacerla en litros considera kilos de sólidos, comparando julio de 2025 con julio de 2024 hay un crecimiento de 4,9% al alcanzar los 14,1 millones de kilos de grasa + proteína.

El acumulado anual en 2025 da cuenta de 86,9 millones de kilos de sólidos, un 5,8% más que en 2024.

Considerando los últimos 12 meses, fueron remitidos 161,1 millones de kilos de sólidos, un 1,3% más que el volumen del mismo período anterior.

El contexto

Con base en datos desde el ejercicio de 2002, el mejor registro mensual sucedió en octubre del año 2020 con 222 millones de litros y el más bajo ocurrió en mayo de 2003 con 68,7 millones de litros.

Sólidos en la leche

Contenido de grasa

Julio 2025: 3,99%

Julio 2024: 3,89%

Todo 2024: 3,91% (igual a 2023)

Contenido de proteína

Julio 2025: 3,60%

Julio 2024: 3,57%

Todo 2024: 3,53% (1% más que en 2023)

Inale: las últimas 10 campañas anuales

En 2024 se remitieron 2.045 millones de litros - 3,3% sobre 2023

En 2023 se remitieron 2.114 millones de litros + 1,2 sobre 2022

En 2022 se remitieron 2.089 millones de litros - 1,4% sobre 2021

En 2021 se remitieron 2.118 millones de litros + 1,9% sobre 2020

En 2020 se remitieron 2.078 millones de litros + 5,5% sobre 2019

En 2019 se remitieron 1.970 millones de litros - 4,5% sobre 2018

En 2018 se remitieron 2.063 millones de litros + 7,2% sobre 2017

En 2017 se remitieron 1.924 millones de litros + 8,4% sobre 2016

En 2016 se remitieron 1.775 millones de litros - 10,1% sobre 2015

En 2015 se remitieron 1.974 millones de litros - 2% sobre 2014

El mejor registro anual en este siglo fue el de 2021 y el más bajo se detectó en 2002 (1.109 millones de litros).

Inale informó también, en estos días, sobre el poder de compra de la leche en el mes pasado.