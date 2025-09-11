Este jueves el estacionamiento tarifado será gratuito por tres horas en Centro, Cordón y Ciudad Vieja

Este jueves el estacionamiento tarifado será gratuito en Centro, Cordón y Ciudad Vieja Gatson Britos

Este jueves 11 de setiembre se llevará adelante el Día del Centro, jornada de descuentos, promociones en los comercios y estacionamiento tarifado gratuito por tres horas en las zonas de Centro, Cordón y Ciudad Vieja, informó la Intendencia de Montevideo.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Durante la fecha se aplicarán descuentos especiales en diversos establecimientos del área comercial, ofreciendo una oportunidad para realizar compras en estos puntos neurálgicos de la ciudad.

Además, el estacionamiento en la zona tarifada será gratuito por tres horas, a partir del momento en que se emite el ticket. Es importante destacar que estas tres horas son continuas, por lo que no se podrán fraccionar a lo largo del día. Una vez cumplidas las tres horas de estacionamiento gratuito, se comenzará a cobrar por los minutos adicionales.