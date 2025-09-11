Dólar
/ DÍA DEL CENTRO

Este jueves el estacionamiento tarifado será gratuito por tres horas en Centro, Cordón y Ciudad Vieja

Durante la jornada se aplicarán descuentos especiales en diversos establecimientos del área comercial

11 de septiembre 2025 - 7:46hs
Este jueves el estacionamiento tarifado será gratuito en Centro, Cordón y Ciudad Vieja

Este jueves el estacionamiento tarifado será gratuito en Centro, Cordón y Ciudad Vieja

Gatson Britos

Este jueves 11 de setiembre se llevará adelante el Día del Centro, jornada de descuentos, promociones en los comercios y estacionamiento tarifado gratuito por tres horas en las zonas de Centro, Cordón y Ciudad Vieja, informó la Intendencia de Montevideo.

Durante la fecha se aplicarán descuentos especiales en diversos establecimientos del área comercial, ofreciendo una oportunidad para realizar compras en estos puntos neurálgicos de la ciudad.

Además, el estacionamiento en la zona tarifada será gratuito por tres horas, a partir del momento en que se emite el ticket. Es importante destacar que estas tres horas son continuas, por lo que no se podrán fraccionar a lo largo del día. Una vez cumplidas las tres horas de estacionamiento gratuito, se comenzará a cobrar por los minutos adicionales.

Esta iniciativa busca fomentar el comercio en el centro de la ciudad, ofreciendo tanto beneficios a los consumidores como a los comercios de la zona. Para más detalles sobre las promociones y descuentos disponibles, los interesados pueden consultar la página oficial del Paseo Centro.

Temas:

estacionamiento Centro Ciudad Vieja Intendencia de Montevideo

