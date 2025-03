"Ya no doy más": la confesión del volante de Peñarol, Eduardo Darias, contando cómo se siente tras confirmarse la grave lesión

Diego Aguirre no podrá contar durante ese período con uno de los mejores jugadores del equipo el año pasado, cuando se consagró campeón Uruguayo y llegó a semifinales de la Copa Libertadores.

“El lunes tuve una resonancia que me arrojó que los ligamentos cruzados estaban en mal estado. Me dijeron que había que operar y no lo dudé”, dijo Eduardo Darias este miércoles en El Espectador.