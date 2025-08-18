Dólar
¿Cuánto dinero se juega Peñarol ante Racing de Avellaneda si clasifica a los cuartos de final de la Copa Libertadores este martes?

18 de agosto 2025 - 10:08hs
FOTO: EFE

Peñarol ya se encuentra desde este domingo en las afueras de la ciudad de Buenos Aires para jugar el segundo de los dos partidos que tendrá por los octavos de final de la Copa Libertadores de América, este martes a la hora 21.30 en el Estadio Cilindro de Avellaneda, ante Racing de Avellaneda, el vigente campeón de la Copa Sudamericana y de la Recopa Sudamericana.

Según un informe de Referí, en esta edición del máximo torneo continental de clubes, los carboneros ya percibieron US$ 5.570.000.

Como es tradicional, previo al inicio de este torneo, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) siempre informa la cantidad que percibirá cada club en caso de pasar de fase.

Por eso, si Peñarol supera la fase ante Racing de Avellaneda este martes en el Cilindro, percibirá una buena suma de dinero.

Es que los que clasifican a los cuartos de final, perciben US$ 1,700.000 más, un monto más que trascendente para el club, sobre todo, teniendo en cuenta que por suspensión, no pudo recaudar en sus tres primeros partidos de esta Copa Libertadores.

Peñarol Racing Copa Libertadores Conmebol

