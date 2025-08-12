El pronóstico del tiempo para el partido Peñarol vs Racing en el Campeón del Siglo este martes y la recomendación del club carbonero a sus hinchas

Peñarol vs Racing se enfrentan este martes a las 21:30 en el Campeón del Siglo , en partido correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, que tendrá la particularidad del regreso de los hinchas aurinegros a su escenario.

El encuentro tiene entradas agotadas y tendrá la vuelta de los carboneros a su estadio luego de los tres partidos a puertas cerradas por la sanción en la fase de grupos de la Libertadores y del clásico sin parciales del pasado sábado por el Torneo Clausura.

El pronóstico del tiempo de Inumet para el partido Peñarol vs Racing en el Campeón del Siglo indica que estará “algo nuboso y nuboso”.

“Viento: NW al W 10-30 km/h, rachas de hasta 40 km/h”, agrega el reporte para la tarde y noche de este martes , día con 20° de máxima y 6° de mínima.

Por su parte, el pronóstico de Google para la zona del Campeón del Siglo marca que habrá un descenso de temperatura para la hora del partido, con 20° a la hora 16:00, 17° sobre las 20:00 y 13° a la hora del comienzo del partido, para luego mantenerse en 11°.

Recomendación de Peñarol a sus hinchas

Peñarol emitió este martes un mensaje dirigido a sus hinchas.

“Recomendamos llegar con tiempo de anticipación y con la entrada descargada para evitar demoras y aglomeraciones”, señalaron.

Las puertas para los hinchas de Peñarol se abrirán a la hora 18:30.

Además, el club también compartió los objetos prohibidos para el partido, luego del comunicado que emitió el Ministerio del Interior al respecto:

GyJyidJWkAApEP3 Objetos prohibidos en Peñarol vs Racing

El operativo para hinchas de Racing

El Ministerio del Interior divulgó la operativa de ingreso para parciales de Racing Club que asistirán al encuentro ante Peñarol de este martes a las 21:30 horas en el Estadio Campeón del Siglo por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

El documento indica cómo serán los traslados de la parcialidad argentina, que contará con 4.000 hinchas.

El punto de concentración de los parciales será el Parque F. Roosevelt y la hora de concentración será a las 14:00. El traslado de buses al escenario deportivo será de 15:00 a 17:30.

“Aquellos que concurran fuera del horario estipulado ingresarán al escenario una vez iniciado el encuentro y cuando estén dadas las condiciones de seguridad adecuadas para tal fin”, dice el documento.

También se indica que “los parciales solamente podrán ingresar al escenario deportivo en los buses contratados, desde el punto de concentración”.