ARGENTINA

Lionel Scaloni reveló en su autobiografía de qué equipo es hincha: "Nos hicimos por mi abuelo"

Lionel Scaloni, entrenador de la selección argentina, confesó en su autobiografía de qué equipo es hincha junto con su hermano

23 de septiembre 2025 - 9:44hs
Lionel Scaloni, entrenador de la selección argentina, lanzó su autobiografía en la que se conocieron muchas cosas íntimas del director técnico y entre ellas reveló de que club de Argentina es hincha junto con su hermano y afirmó que tomó esa camino por la influencia de su abuelo.

Lo cierto es que se publicó la autobiografía del entrenador de la selección argentina y se conocieron muchos secretos que hasta el momento eran absolutamente desconocidos, como también se confirmaron otras cuestiones que solo eran conocidas por pocas personas, como por ejemplo el club por el cual simpatiza.

¿De qué equipo de Argentina es Lionel Scaloni?

Sin dar lugar a la duda, Scaloni confesó: "Con mi hermano nos hicimos de Boca Juniors por mi abuelo". De esta manera, se terminó de verificar que el campeón del mundo finalmente es simpatizante del Xeneize, pese a que ya lo había comunicado él mismo hace mucho tiempo, pero pasaron varios años para que vuelva a referirse públicamente a esta cuestión.

ARGENTINA

¿Lionel Scaloni se despidió también? Ante Venezuela pudo haber sido el último partido en Argentina del entrenador

Lionel Scaloni
ELIMINATORIAS

El análisis de Lionel Scaloni luego de la derrota de Argentina ante Ecuador: "El rival juega, no siempre se gana"

"Mi ídolo de chico era Blas Giunta porque yo corría y metía como loco". Pocos segundos más tarde, explicó a qué se debía su adoración y afirmó: "Toda la vida hice la de ir al piso a barrer, era una jugada típica mía".

Siguiendo esta línea, también reveló: "Mi viejo nos llevaba a ver a Boca siendo de River, porque si nos veía felices, él también lo estaba. Estuve en La Bombonera el día del gol de Claudio Benetti, cuando Boca fue campeón en el 92'".

