¿Lionel Scaloni se despidió también? Ante Venezuela pudo haber sido el último partido en Argentina del entrenador

Lionel Scaloni EFE

Lionel Messi jugó su último partido oficial con la selección Argentina en su país y el último compromiso por Eliminatorias Sudamericanas, pero según distintas informaciones también apuntan a que Lionel Scaloni también podría haberse despedido en la noche del pasado jueves en el Monumental.

"Yo no descarto nada. No hablamos todavía, pero en principio la cabeza hoy está en otro lado. Y está bien que así sea...", se limitó a responder el entrenador sobre su futuro en la conferencia de prensa previa al partido ante Venezuela. Probablemente ni él sepa qué querrá hacer después del Mundial 2026, pero si por entonces decidiera alejarse, también se habrá tratado de su cierre por los puntos en una cancha argentina.

Hace unos días, el miércoles pasado más precisamente, reconoció que está muy cómodo al mando de la selección en este momento, pero no hay certezas de lo que va a suceder después del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. A finales de 2023 analizó profundamente marcharse y durante algunos meses sumió a la selección en un agitado oleaje de incertidumbre.

Llegó con los únicos antecedentes de haber dirigidos a niños en Mallorca y partirá como el técnico que rompió la sequía de títulos, con un Mundial, dos Copas Américas y una Finalissima. El hombre que creó el mejor ecosistema para rodear a Messi también se ganó el derecho a retirarse cuando él lo desee.