Dólar
Compra 38,85 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / ARGENTINA

¿Lionel Scaloni se despidió también? Ante Venezuela pudo haber sido el último partido en Argentina del entrenador

Medios en Argentina informan que, sumado a sus declaraciones, podría haber sido el último partido de Lionel Scaloni oficial en su país

5 de septiembre 2025 - 12:18hs
Lionel Scaloni

Lionel Scaloni

EFE

Lionel Messi jugó su último partido oficial con la selección Argentina en su país y el último compromiso por Eliminatorias Sudamericanas, pero según distintas informaciones también apuntan a que Lionel Scaloni también podría haberse despedido en la noche del pasado jueves en el Monumental.

"Yo no descarto nada. No hablamos todavía, pero en principio la cabeza hoy está en otro lado. Y está bien que así sea...", se limitó a responder el entrenador sobre su futuro en la conferencia de prensa previa al partido ante Venezuela. Probablemente ni él sepa qué querrá hacer después del Mundial 2026, pero si por entonces decidiera alejarse, también se habrá tratado de su cierre por los puntos en una cancha argentina.

Hace unos días, el miércoles pasado más precisamente, reconoció que está muy cómodo al mando de la selección en este momento, pero no hay certezas de lo que va a suceder después del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. A finales de 2023 analizó profundamente marcharse y durante algunos meses sumió a la selección en un agitado oleaje de incertidumbre.

Llegó con los únicos antecedentes de haber dirigidos a niños en Mallorca y partirá como el técnico que rompió la sequía de títulos, con un Mundial, dos Copas Américas y una Finalissima. El hombre que creó el mejor ecosistema para rodear a Messi también se ganó el derecho a retirarse cuando él lo desee.

Lionel Scaloni en conferencia
ELIMINATORIAS

Las lágrimas de Lionel Scaloni, que se emocionó en conferencia de prensa por un periodista; mirá el video

Lionel Scaloni en conferencia
ELIMINATORIAS

Lionel Scaloni habló sobre el último partido de Lionel Messi en Argentina: mirá qué dijo el entrenador

Temas:

Lionel Scaloni Argentina Lionel Messi Eliminatorias Sudamericanas

Seguí leyendo

Las más leídas

Giorgian de Arrascaeta
ELIMINATORIAS

Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas: Uruguay subió al tercer lugar y le pelea el segundo puesto a Brasil

Sergio Rochet
ELIMIANTORIAS

Uruguay 3-0 Perú por Eliminatorias: la celeste goleó, dio su mejor versión en mucho tiempo y se clasificó al Mundial 2026

Rodrigo Bentancur
ELIMINATORIAS

A qué hora juega Uruguay vs Perú hoy por Eliminatorias y por dónde verlo en vivo

Giorgian De Arrascaeta
ELIMINATORIAS

El uno por uno de Uruguay vs Perú por Eliminatorias: Giorgian De Arrascaeta dio un recital de fútbol y Rodrigo Aguirre fue imparable en potencia

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos