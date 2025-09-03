Lionel Scaloni habló sobre el último partido de Lionel Messi en Argentina: mirá qué dijo el entrenador

Lionel Scaloni , entrenador de la selección argentina , acudió este miércoles a la conferencia de prensa en el predio de la AFA para palpitar el encuentro ante Venezuela y, entre otras cosas, habló sobre el posible último partido de Lionel Messi por Eliminatorias Sudamericanas en el país.

"Va a ser especial, un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias . No sé si después habrá algún amistoso o más partidos, pero sí que es un partido muy especial y, por eso, me va a acompañar mi familia, mi mujer, mis hijos, mis padres y mis hermanos, todos los que puedan", expresó Messi algunas semanas atrás.

En conferencia de prensa, Scaloni respondio a esa inquietud que es el tema de conversación en Argentina: "Es un partido, por lo que ya declaró Leo (Messi), que será emotivo, especial, lindo porque si es verdad que es el último por Eliminatorias hay que disfrutarlo . Yo soy el primero que lo voy a disfrutar al poder entrenarlo. Es un placer tenerlo, y esperemos que la gente que vaya a la cancha y que él mismo lo disfruten porque lo merece. ¿Si es especial para mí? No, lo vivo normal", expresó.

1670859543381.webp Lionel Messi y Scaloni AFP

"Con Leo hablé cuando llegó y un rato esta semana. No hablamos de lo que significa el partido para él. Ya lo dijo, con eso nos quedamos. Del Mundial para acá el equipo tuvo una línea pareja, incluso tuvo momentos de buen fútbol. Es verdad que la intención siempre está de agregarle cosas al equipo, pero a veces los que están afuera juegan a lo mismo y podés cambiar jugadores, pero no tanto de idea. Es una cosa que tenemos que hacer en algún partido de estos que venga. Pero la tranquilidad es que cuando lo hicimos, el equipo respondió. Dentro del Mundial, hemos cambiado y el equipo respondió. Eso nos deja tranquilo. Si hay que recalcar algo es mantener la línea de juego, más allá de que perdimos partidos con Paraguay y Uruguay. Aun perdiendo, no jugamos bien, pero el equipo trató de mantener la línea de juego", agregó.

"Mañana será un partido lindo, emocionante, seguramente no sea su último partido en Argentina porque nos encargaremos de que juegue otro si él lo decide. Es evidente que así será. Se buscará el momento porque lo merece. Todo lo que genera cuando entra por el predio es algo que no se lo vi a nadie. No me quiero poner en cuando no esté. Hoy está y hay que disfrutarlo, es lo más importante", añadió.

La llegada de Rodrigo De Paul a Inter Miami

Por otro lado, también fue consultado sobre el pase de Rodrigo De Paul a Inter Miami y si eso condiciona de cierto modo su presencia en el elenco nacional: "Con Rodrigo (De Paul) hablé unos minutos. Ya repetí qué creo de él y todos. Más allá de dónde esté, tendrán que demostrar que están vigentes y bien en sus clubes para jugar en la selección. Decidiremos siempre por el equipo, eso es lo que todos saben. Está jugando, juega todos los partidos y de acá al Mundial ya veremos cómo va, pero lo conocemos, sabemos su manera de entrenarse, pero la cancha es la que manda. En él y todos los demás", sentenció.

El balance de las Eliminatorias Sudamericanas

En otra línea, haciendo un balance general sobre el rendimiento de su equipo en estas Eliminatorias, respondió: "No mucho tiempo atrás en Fecha FIFA estábamos bien, siempre primeros, pero sabiendo que si no sacábamos resultados positivos, estábamos apretados. Sacamos resultados positivos con Uruguay y Brasil y se abrió la brecha".

Argentina's coach Lionel Scaloni gestures during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Paraguay and Argentina at the Ueno Defensores del Chaco stadium in Asuncion on November 14, 2024. Daniel Duarte / AFP Lionel Scaloni en el partido Paraguay vs Argentina Foto: AFP

"Fue más complicada que la anterior, sin dudas. Nos costó un poco más. Eso quiere decir que el nivel subió, que las selecciones sudamericanas dieron un salto y serán incómodas en el Mundial para todos. Que estemos cómodos primeros, no creo haya sido así. Parece que pasó rápido, pero en este tiempo nos vienen a la cabeza viajes con un montón de inconvenientes y problemas y los sacamos adelante gracias a la fortaleza de este grupo. Al final es positivo", suscribió.

El posible equipo para este jueves

Preguntado sobre el armado del equipo que jugará este jueves ante Venezuela a partir de la hora 20.30, dijo: "¿Cómo no va a jugar Messi mañana? En principio Otamendi no entrenó porque tenía un pequeño problema, pero va a estar disponible. Alexis (Mac Allister) no pudo entrenarse, casi no entrenó, no creo que forme parte. La idea es poner lo mejor, pero dar una oportunidad a algún chico y que pueda jugar. Estamos en condiciones de poder hacerlo sin desvirtuar nada y siempre intentando hacer el mejor partido. El equipo está en condiciones de hacer retoques, hay chicos que piden pista. Hoy terminaremos de confirmar, será un entrenamiento más al 100% pensando en mañana".