Las lágrimas de Lionel Scaloni, que se emocionó en conferencia de prensa por un periodista; mirá el video

Lionel Scaloni , entrenador de la selección Argentina , se emocionó en plena conferencia de prensa previo al duelo ante Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas , al momento de ver a un periodista en la sala entre lágrimas al momento de hacer una pregunta.

El entrenador campeón del mundo se emocionó al ver a un periodista que le había hecho una pregunta llorando y la situación no pasó inadvertida en la sala del predio de Ezeiza y se hizo viral.

"¿Está llorando? No era mi intención" , interrumpió Scaloni , mientras estaba terminando de escuchar la pregunta de otro cronista. El periodista Maxi De Vita Lemus le respondió, con la voz quebrada: "Me diste la alegría más grande de mi vida" . Enseguida, todos los presentes comenzaron a aplaudir, sorprendidos por ese momento tan particular.

Tras la respuesta, se lo notó a Scaloni sentido y, al momento de contestar la pregunta siguiente, dijo: "De verdad vamos a tener que terminar acá. Por verlo a él (señalando al periodista) me pasa esto" , respondió el entrenador de Pujato, secándose una lágrima y también emocionado por la situación que se vivió en la sala de conferencia.

Scaloni Lionel Scaloni en conferencia de prensa Selección Argentina

Scaloni había sido consultado sobre lo vivido con Messi en la Selección y si haberlo dirigido fue lo más importante que le pasó en su vida futbolística y el DT manifestó: "Jugué con él y haberle podido dar la pelota fue algo hermoso en ese momento. Poder haber estado en un Mundial con él y que lo haya ganado es emocionante. Con el correr del tiempo nos daremos cuenta mucho más de todo esto".

"Mañana será un partido lindo, emocionante, seguramente no sea su último partido en Argentina porque nos encargaremos de que juegue otro si él lo decide. Es evidente que así será. Se buscará el momento porque lo merece. Es un placer, poco más que decir. Todo lo que genera cuando entra por el predio es algo que no se lo vi a nadie. Tampoco lo dirigí mucho, pero digo lo que genera como persona. Para entenderlo, hay que estar en esta posición y es un placer. No me quiero poner a pensar en cuando no esté. Hoy está y hay que disfrutarlo, es lo más importante", agregó Scaloni.