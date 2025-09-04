Dólar
Compra 38,90 Venta 41,30

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / ELIMINATORIAS

Las lágrimas de Lionel Scaloni, que se emocionó en conferencia de prensa por un periodista; mirá el video

Lionel Scaloni se emocionó en plena conferencia de prensa, previo al duelo ante Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas

4 de septiembre 2025 - 10:42hs
Lionel Scaloni en conferencia

Lionel Scaloni en conferencia

Lionel Scaloni, entrenador de la selección Argentina, se emocionó en plena conferencia de prensa previo al duelo ante Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas, al momento de ver a un periodista en la sala entre lágrimas al momento de hacer una pregunta.

El entrenador campeón del mundo se emocionó al ver a un periodista que le había hecho una pregunta llorando y la situación no pasó inadvertida en la sala del predio de Ezeiza y se hizo viral.

La emoción de Lionel Scaloni

"¿Está llorando? No era mi intención", interrumpió Scaloni, mientras estaba terminando de escuchar la pregunta de otro cronista. El periodista Maxi De Vita Lemus le respondió, con la voz quebrada: "Me diste la alegría más grande de mi vida". Enseguida, todos los presentes comenzaron a aplaudir, sorprendidos por ese momento tan particular.

Tras la respuesta, se lo notó a Scaloni sentido y, al momento de contestar la pregunta siguiente, dijo: "De verdad vamos a tener que terminar acá. Por verlo a él (señalando al periodista) me pasa esto", respondió el entrenador de Pujato, secándose una lágrima y también emocionado por la situación que se vivió en la sala de conferencia.

Lionel Scaloni, técnico de Argentina  
FÚTBOL INTERNACIONAL

La formación que perfila Lionel Scaloni para enfrentar a Venezuela con la última vez de Lionel Messi jugando en Argentina por Eliminatorias

Lionel Scaloni en conferencia
ELIMINATORIAS

Lionel Scaloni habló sobre el último partido de Lionel Messi en Argentina: mirá qué dijo el entrenador

Scaloni
Lionel Scaloni en conferencia de prensa

Lionel Scaloni en conferencia de prensa

Scaloni había sido consultado sobre lo vivido con Messi en la Selección y si haberlo dirigido fue lo más importante que le pasó en su vida futbolística y el DT manifestó: "Jugué con él y haberle podido dar la pelota fue algo hermoso en ese momento. Poder haber estado en un Mundial con él y que lo haya ganado es emocionante. Con el correr del tiempo nos daremos cuenta mucho más de todo esto".

"Mañana será un partido lindo, emocionante, seguramente no sea su último partido en Argentina porque nos encargaremos de que juegue otro si él lo decide. Es evidente que así será. Se buscará el momento porque lo merece. Es un placer, poco más que decir. Todo lo que genera cuando entra por el predio es algo que no se lo vi a nadie. Tampoco lo dirigí mucho, pero digo lo que genera como persona. Para entenderlo, hay que estar en esta posición y es un placer. No me quiero poner a pensar en cuando no esté. Hoy está y hay que disfrutarlo, es lo más importante", agregó Scaloni.

Temas:

Lionel Scaloni Eliminatorias Sudamericanas Selección Argentina

Seguí leyendo

Las más leídas

Neymar 
BRASIL

Sorpresa mundial: un empresario brasileño le deja a Neymar una herencia de US$ 1.000 millones

Luis Suárez
MLS

¿Cuál es el sueldo de Luis Suárez en Inter Miami? El uruguayo sigue a la espera de una sanción por su escupitajo en la final de la Leagues Cup

Federico Valverde, una de las figuras actuales de la selección de Uruguay
ELIMINATORIAS

Los nueve jugadores de la selección uruguaya que se perderán el último partido de Eliminatorias ante Chile, si ven una tarjeta amarilla ante Perú

Edison Flores de Perú disputa un balón con Federico Valverde de Uruguay   
ELIMINATORIAS

Eliminatorias: lo que dijo la Inteligencia Artificial para el partido Uruguay vs Perú en el que la celeste se juega la clasificación al Mundial 2026

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos