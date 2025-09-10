El análisis de Lionel Scaloni luego de la derrota de Argentina ante Ecuador: "El rival juega, no siempre se gana"

Lionel Scaloni , entrenador de la selección Argentina , habló en conferencia de prensa luego de la derrota por 1-0 ante Ecuador , por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas , e hizo un análisis del juego en líneas generales.

" El rival juega . Nosotros estamos por suerte últimamente acostumbrados a ganar. Y hay veces que no te toca . Sobre todo, porque como se vio hoy, Ecuador es un buen equipo y nos puso en dificultad. En el segundo tiempo creo que el equipo, más allá de la expulsión de Caicedo, salió diferente y creo que eso es positivo . Hay que seguir. No siempre se gana", explicó Scaloni.

"Cuando el rival juega, hay veces que tenés que sufrir. Hemos sufrido en algunos momentos , sobre todo cuando hemos quedado con diez", manifestó con respecto a la expulsión de Nicolás Otamendi y agregó: "El partido estaba complicado y se desvirtuó con la expulsión . No pudimos concretar o llegar a situaciones de gol. Pero siempre positivos, porque el equipo intenta. Da la cara a su manera, jugando. Y ante un rival muy bueno, creo que el segundo tiempo fue nuestro . Podríamos haber hecho algo más y no se dio".

"Es difícil hacer un análisis porque el partido después de la expulsión fue otro, pero hasta ese momento sí que estábamos en dificultad. Ecuador estaba jugando un buen partido. Sigo pensando que es una gran selección. Ha demostrado que tiene grandes jugadores. Si juegan como hoy le van a dar alegrías a su gente", remarcó Scaloni.

Lionel Scaloni sobre el dorsal 10 a Mastantuono

Por otro lado, Franco Mastantuono se convirtió en el futbolista más joven en utilizar el dorsal 10 de la historia de la selección Argentina, superando a Diego Maradona: "En principio, la 10 la iba a llevar Thiago (Almada), pero no pudo ser parte del partido. Y se la dimos a Franco. Preferimos no arriesgarlo a Thiago en este partido", comenzó detallando.

Después, hizo una breve reseña sobre su rendimiento y su ingreso: "Franco entró bien. Tiene personalidad. Le gusta jugar con la pelota, la recibe. Lo que pasa es que entró en un momento en que Ecuador estaba en un bloque bastante bajo y había pocos espacios. Pero lo importante es que él siempre intenta. Así que es otro partido más para él y va sumando minutos en este equipo".