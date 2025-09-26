Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / URUGUAYOS

Otra mala noticia para Josema Giménez: no llega al derbi Atlético de Madrid vs Real Madrid; cuándo se juega y dónde verlo

El capitán de la selección uruguaya, Josema Giménez, no juega en Atlético de Madrid desde el 20 de junio

26 de septiembre 2025 - 18:23hs
Josema Giménez se lesionó nuevamente en Atlético de Madrid
Josema Giménez se lesionó nuevamente en Atlético de Madrid Oscar Del Pozo Canas / AFP

El defensa uruguayo José María Giménez, el centrocampista estadounidense Johnny Cardoso y el atacante argentino Thiago Almada son las tres bajas por lesión de Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, para el derbi de este sábado contra el Real Madrid en el estadio Metropolitano, en el que el técnico citó al central Ilias Kostis y al medio Taufik Seidu.

El partido se disputará este sábado a partir de la hora 11.15 de Uruguay y se podrá ver en Directv en los cables y por streaming en DGO.

Giménez no juega desde el pasado 20 de junio por diversas lesiones, de las que ya ultima su recuperación; Almada se perderá su quinto encuentro, desde su dolencia muscular sufrida con la selección argentina hace dos semanas y media; y Cardoso será baja por cuarto encuentro seguido debido a un esguince de tobillo.

La convocatoria, a la que regresa Alexander Sorloth tras cumplir sanción ante el Rayo, está formada por los porteros Jan Oblak, Juan Musso y Salvador Esquivel; los defensas Matteo Ruggeri, Clement Lenglet, Nahuel Molina, David Hancko, Marc Pubill, Ilias Kostis, Javi Galán y Robin Le Normand; los centrocampistas Conor Gallagher, Koke Resurrección, Pablo Barrios, Taufik Seidu, Álex Baena y Marcos Llorente; los extremos Carlos Martín, Giuliano Simeone y Nico González; y los delanteros Antoine Griezmann, Julián Alvarez, Giacomo Raspadori y el citado Sorloth.

el triunfo de nacional, la soledad politica de penarol y el nuevo mapa de la auf tras aprobar los pliegos de la licitacion de los derechos de tv del futbol uruguayo
FÚTBOL URUGUAYO

El triunfo de Nacional, la soledad política de Peñarol y el nuevo mapa de la AUF tras aprobar los pliegos de la licitación de los derechos de TV del fútbol uruguayo

Racing
COPA AUF URUGUAY

Racing 4-1 Universitario de Salto: el Cervecero se metió por primera vez en semifinales de Copa AUF Uruguay

Atlético de Madrid Real Madrid LaLiga española Josema Giménez lesionado

