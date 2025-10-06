Dólar
Metsul anuncia un "cambio radical" de temperatura a principios de semana: cómo afecta a Uruguay

Aunque la masa de aire frío no será de gran intensidad en Uruguay, Metsul anticipa un notorio descenso térmico

6 de octubre 2025 - 7:45hs
radical3-1536x769.jpg

El sur de Brasil registró este domingo las temperaturas más altas desde el verano, con máximas cercanas a los 40°C en varias ciudades de Rio Grande do Sul, pero un cambio drástico de temperatura se espera desde este lunes con la llegada de una masa de aire frío. Según Metsul, el contraste térmico será notable: las máximas del lunes en el país norteño se registrarán temprano en la mañana y caerán rápidamente durante la tarde, dejando un ambiente mucho más fresco hacia la noche. El contraste térmico podría extenderse hacia Uruguay, que abrochó un fin de semana inestable con calor primaveral el sábado y lluvias acompañadas de viento el domingo.

De casi 40°C a menos de 15°C en un día

La jornada del domingo fue una de las más calurosas del año en el sur brasileño. Las estaciones meteorológicas de Metsul reportaron 38,7°C en Santa Cruz do Sul, 38,1°C en Bom Princípio y Teutônia, y 37,9°C en Colinas. En la zona metropolitana de Porto Alegre, los termómetros marcaron 37,8°C en Sapucaia do Sul y 36,1°C en Gravataí, con una humedad sofocante similar a la de la Amazonia.

El calor extremo se debió a una masa de aire cálido reforzada por condiciones prefrontales, fenómeno que ocurre cuando se aproxima un frente frío. Ese frente avanzará este lunes sobre Rio Grande do Sul con lluvias y tormentas eléctricas, seguido de una corriente de aire frío que provocará una caída abrupta de las temperaturas.

De acuerdo con Metsul, las máximas del lunes se registrarán en las primeras horas del día, con valores cercanos a los 25°C, pero hacia la tarde el descenso será marcado y hacia la noche gran parte del estado tendrá entre 12°C y 15°C.

El posible impacto en Uruguay

El cambio térmico previsto en el sur de Brasil podría extenderse hacia Uruguay entre la tarde de este lunes y el martes. El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para hoy un día fresco, con cielo algo nuboso y vientos del suroeste, que podrían alcanzar los 50 km/h en Montevideo y hasta 60 km/h en la franja costera del Este.

Aunque la masa de aire frío no será de gran intensidad —por lo que no se esperan temperaturas invernales—, se anticipa un notorio descenso térmico, especialmente en el norte y litoral del país, donde el domingo también se sintió el calor prefrontal. Para el martes y miércoles, se prevén mínimas cercanas a los 5°C en zonas del centro y norte, con posibilidad de heladas débiles en áreas rurales.

El alivio térmico llega tras varios días de calor inusual para octubre y marca la primera irrupción de aire frío relevante de la primavera, una transición típica del cambio estacional, pero que, según los meteorólogos, podría ser el preludio de un mes de contrastes térmicos pronunciados en el Cono Sur.

