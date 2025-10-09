"No pedimos ayudas": el presidente de Nacional Ricardo Vairo contó detalles de la reunión con Ignacio Alonso por arbitrajes y respondió los dichos de Ignacio Ruglio sobre la "batiseñal"

Directivos de Nacional , encabezados por su presidente Ricardo Vairo, mantuvieron este miércoles una reunión con el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso , para hablar del tema arbitrajes, entre otros, luego de que los albos cuestionaran actuaciones de jueces en sus últimos partidos.

Tras el encuentro en la sede de la AUF, Vairo contó los puntos que tocaron.

“El tema central fue transmitir un poco la sensación con la que nos quedamos después de la reunión con el Colegio de Árbitros, que si bien fue una reunión también muy respetuosa, salimos con mucha preocupación, como ya lo dijimos en su momento. Comentamos un poco todo lo interiores de la misma y bueno, lo que pedimos es que estamos en la recta final del torneo, a Nacho Alonso como superintendente y Presidente de la AUF, que de alguna forma se involucra en este tema”, señaló.

Vairo explicó qué es lo que aspiran los albos en el cierre del Campeonato Uruguayo. “Lo que queremos es que de aquí para adelante tengamos las garantías suficientes para... No pedimos ayudas, sino que lo que pedimos es tener los arbitrajes lo más correctos posible , ¿no? Es básicamente donde nos focalizamos”.

“Es en el hecho, como todos saben, de dos partidos hay seis, siete jugadas muy importantes que ni siquiera ninguna de ellas fueron ni siquiera... convalidadas con el VAR o por lo menos examinadas en el VAR, cosa que entendemos que nos cuesta mucho comprender que eso haya sido así. Pero bueno, se escuchó, él (Alonso) hizo su devolución, pero la reunión fue muy amena, como todos saben, la relación Nacional con el Ejecutivo es muy buena".

Consultado por lo que les dijo Alonso, Vairo respondió: “Que va a interiorizarse más el tema, por supuesto que hay cosas que quedan en la interna de esa reunión, pero, como insisto, que no le estamos pidiendo ninguna mano, ninguna ayuda, sino lo que queremos son unas garantías suficientes en esta recta final del campeonato donde el esfuerzo de todos, y en el caso nuestro también, está puesto en obtener el campeonato”.

20241217 Flavio Perchman y Ricardo Vairo Cambio de mando en la comisión directiva de Nacional. Foto. Leonardo Carreño (7).jpeg Flavio Perchman y Ricardo Vairo Foto: Leonardo Carreño

El presidente tricolor señaló que en la reunión hablaron “de algunos árbitros y de su actuación”. “Hablamos las cosas donde las tenemos que hablar”, señaló.

También dejó en claro que Nacional no pidió que algunos árbitros no le hagan más partidos. Al respecto, se le consultó por el juez Esteban Ostojich, uno de los cuestionados por los tricolores por su actuación en el partido ante Liverpool.

“No hicimos ningún petitorio, sí hablamos de los antecedentes que habíamos tenido con algunos árbitros”, señaló.

Su respuesta a Ignacio Ruglio

Vairo también fue consultado por la publicación que hizo en sus redes sociales el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, sobre la reunión que iba a mantener Nacional con el presidente de la AUF.

“El CNdF le pide reunión a Alonso para hablar de los arbitrajes”, señaló Ruglio. “Me hace acordar a Gótica y la Batiseñal cuando necesitaban ayuda del enmascarado”, agregó.

“Mi recomendación a quienes jueguen los próximos partidos contra ellos es que de la mitad de la cancha para atrás no se arrimen a un jugador albo porque va a ser penal; y los brazos atados”.

“Vamo y vamo Peñarol que sin ayuda siempre nos gustó a nosotros!!!”, dice la nota de Ruglio.

Consultado al respecto, Vairo respondió: “Prefiero no hablar de eso porque ya sabemos que Nacho Ruglio su estilo es estar siempre cubriéndose”.

Reunión ministerio del interior Nacional Peñarol AUF violencia en el fútbol Zaidensztat Ricardo Vairo Ignacio Ruglio.jpeg El ministro del Interior, Carlos Negro, recibió a los representantes de Nacional, Ricardo Vairo, Peñarol, Eduardo Zaidensztat e Ignacio Ruglio, y la AUF, tras el violento clásico del domingo por la final del Intermedio FOTO: LEONARDO CARREÑO

“Nosotros actuamos distintos, como dijimos, hablamos donde tenemos que hablar, puntualizamos las cosas que entendemos que no están bien y nada más. Después cada uno tiene su estilo. Nacional en eso es diferente y estamos orgullosos de ser así”.