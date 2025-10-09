Dólar
Compra 38,85 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / FÚTBOL URUGUAYO

"No pedimos ayudas": el presidente de Nacional Ricardo Vairo contó detalles de la reunión con Ignacio Alonso por arbitrajes y respondió los dichos de Ignacio Ruglio sobre la "batiseñal"

"No le estamos pidiendo ninguna mano, ninguna ayuda, sino lo que queremos son unas garantías suficientes", dijo Ricardo Vairo

9 de octubre 2025 - 9:10hs
Ricardo Vairo presidió la delegación de Nacional en la AUF

Ricardo Vairo presidió la delegación de Nacional en la AUF

Foto: Dante Fernandez / FocoUy

Directivos de Nacional, encabezados por su presidente Ricardo Vairo, mantuvieron este miércoles una reunión con el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, para hablar del tema arbitrajes, entre otros, luego de que los albos cuestionaran actuaciones de jueces en sus últimos partidos.

Tras el encuentro en la sede de la AUF, Vairo contó los puntos que tocaron.

Nacional Progreso campeonato intermedio 2025/Ricardo Vairo

Vairo explicó qué es lo que aspiran los albos en el cierre del Campeonato Uruguayo. “Lo que queremos es que de aquí para adelante tengamos las garantías suficientes para... No pedimos ayudas, sino que lo que pedimos es tener los arbitrajes lo más correctos posible, ¿no? Es básicamente donde nos focalizamos”.

Nicolás López
NACIONAL

Nacional a la espera de la evolución del Diente López y para definir qué hace con él ante Danubio

Matías De los Santos y su mensaje para Miguel Ángel Russo
NACIONAL

"Fui un afortunado": el sentido mensaje de un jugador de Nacional para Miguel Ángel Russo, con quien fue campeón en Millonarios; mirá sus palabras para el fallecido DT

“Es en el hecho, como todos saben, de dos partidos hay seis, siete jugadas muy importantes que ni siquiera ninguna de ellas fueron ni siquiera... convalidadas con el VAR o por lo menos examinadas en el VAR, cosa que entendemos que nos cuesta mucho comprender que eso haya sido así. Pero bueno, se escuchó, él (Alonso) hizo su devolución, pero la reunión fue muy amena, como todos saben, la relación Nacional con el Ejecutivo es muy buena".

Consultado por lo que les dijo Alonso, Vairo respondió: “Que va a interiorizarse más el tema, por supuesto que hay cosas que quedan en la interna de esa reunión, pero, como insisto, que no le estamos pidiendo ninguna mano, ninguna ayuda, sino lo que queremos son unas garantías suficientes en esta recta final del campeonato donde el esfuerzo de todos, y en el caso nuestro también, está puesto en obtener el campeonato”.

20241217 Flavio Perchman y Ricardo Vairo Cambio de mando en la comisión directiva de Nacional. Foto. Leonardo Carreño (7).jpeg
Flavio Perchman y Ricardo Vairo

Flavio Perchman y Ricardo Vairo

El presidente tricolor señaló que en la reunión hablaron “de algunos árbitros y de su actuación”. “Hablamos las cosas donde las tenemos que hablar”, señaló.

También dejó en claro que Nacional no pidió que algunos árbitros no le hagan más partidos. Al respecto, se le consultó por el juez Esteban Ostojich, uno de los cuestionados por los tricolores por su actuación en el partido ante Liverpool.

“No hicimos ningún petitorio, sí hablamos de los antecedentes que habíamos tenido con algunos árbitros”, señaló.

Su respuesta a Ignacio Ruglio

Vairo también fue consultado por la publicación que hizo en sus redes sociales el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, sobre la reunión que iba a mantener Nacional con el presidente de la AUF.

“El CNdF le pide reunión a Alonso para hablar de los arbitrajes”, señaló Ruglio. “Me hace acordar a Gótica y la Batiseñal cuando necesitaban ayuda del enmascarado”, agregó.

“Mi recomendación a quienes jueguen los próximos partidos contra ellos es que de la mitad de la cancha para atrás no se arrimen a un jugador albo porque va a ser penal; y los brazos atados”.

El mensaje de Ignacio Ruglio sobre la reunión de Nacional con Ignacio Alonso
El mensaje de Ignacio Ruglio sobre la reunión de Nacional con Ignacio Alonso

El mensaje de Ignacio Ruglio sobre la reunión de Nacional con Ignacio Alonso

“Vamo y vamo Peñarol que sin ayuda siempre nos gustó a nosotros!!!”, dice la nota de Ruglio.

Consultado al respecto, Vairo respondió: “Prefiero no hablar de eso porque ya sabemos que Nacho Ruglio su estilo es estar siempre cubriéndose”.

Reunión ministerio del interior Nacional Peñarol AUF violencia en el fútbol Zaidensztat Ricardo Vairo Ignacio Ruglio.jpeg
El ministro del Interior, Carlos Negro, recibió a los representantes de Nacional, Ricardo Vairo, Peñarol, Eduardo Zaidensztat e Ignacio Ruglio, y la AUF, tras el violento clásico del domingo por la final del Intermedio

El ministro del Interior, Carlos Negro, recibió a los representantes de Nacional, Ricardo Vairo, Peñarol, Eduardo Zaidensztat e Ignacio Ruglio, y la AUF, tras el violento clásico del domingo por la final del Intermedio

“Nosotros actuamos distintos, como dijimos, hablamos donde tenemos que hablar, puntualizamos las cosas que entendemos que no están bien y nada más. Después cada uno tiene su estilo. Nacional en eso es diferente y estamos orgullosos de ser así”.

Temas:

Nacional Ricardo Vairo Ignacio Alonso Ignacio Ruglio AUF

Seguí leyendo

Las más leídas

Facundo Torres celebra su primer gol con Uruguay
AMISTOSO

Uruguay vs República Dominicana: día, hora y dónde ver a la celeste en el primer amistoso de la fecha FIFA de octubre en Malasia

Edinson Cavani le regaló su camiseta de Boca Juniors autografiada a la múltiple campeona olímpica Simone Biles
ARGENTINA

El encuentro entre dos gigantes: Edinson Cavani le regaló su camiseta de Boca Juniors autografiada a Simone Biles; mirá el video

Miguel Ángel Russo
ARGENTINA

Luto en el fútbol: murió el técnico de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo

La foto de Jeremía Recoba cuando era poco más que un bebé, que mostró su mamá
FÚTBOL

El exfutbolista de Nacional que cumple años y que su mamá editó un emotivo video

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos