La historia de Óscar Cruz, la joya juvenil de Peñarol que rompió todos los récords en formativas y sorprendió al scouter de Roma

Mide solo 1,75 metros, juega de centrodelantero y es el máximo goleador en la historia de las formativas de Peñarol. Óscar José Cruz González tiene 20 años y está dando sus primeros pasos en el primer equipo aurinegro. El jueves jugó 33 minutos contra Estudiantes. El martes entró para disputar los 10' finales contra San Lorenzo y metió un golazo.

"Le vi hacer uno igual en formativas, en Las Acacias, en una sub 15", cuenta a Referí Federico Terryn, actual presidente de la sub 16 de Peñarol e integrante desde 2021 del consejo ejecutivo de las formativas del club.

Inés Guimaraens

El gol a San Lorenzo, su bautismo

Bloqueado por cuatro defensores, sin espacios, cercado en una jugada que lo obligaba a descargar y desmarcarse o a intentar sacarse a un defensor de arriba, Cruz decidió patear al arco. Vio un huequito minúsculo. Y la colgó de un ángulo.

Es su marca registrada. Ver goles donde nadie los puede ver. Saber dónde está el arco y el golero, mientras los demás analizan cómo vienen las jugadas. El arco entre ceja. El oficio del goleador. Cruz conoce todos los secretos en el mundo de los juveniles. Y ahora empieza a aplicarlos en el fútbol grande.

Llegó a Peñarol de la mano de Alfredo Pintos y Juan Ahuntchain. Hizo Baby fútbol en Siete Estrellas, de Piedras Blancas. Su primer entrenamiento fue en el cuartel de Blandengues, cerca de su casa, ubicada a la vuelta de la cancha de Sud América, el Parque Fossa.

Ahí creció con sus padres, dos hermanas y un hermano.

En su primer año, en Séptima, ya fue goleador del torneo. Después fue campeón en sub 15 y dos veces en sub 19.

Ser campeón uruguayo de esa categoría en 2021, le posibilitó a Peñarol jugar la Libertadores sub 20 a comienzos de 2022 donde logró una histórica coronación en Ecuador. En ese torneo, Cruz le hizo los dos goles a Millonarios en el estreno (2-0) y marcó otro en el 2-0 a Liga de Quito tras malograr un penal.

@LibertadoresU20

Tres goles en dos partidos en la Libertadores sub 20

La semifinal y la final se la perdió tras contagiarse de covid-19. La pandemia también le impidió en 2021 disputar el Sudamericano sub 20 tras ser parte de los procesos de selección en sub 15 y sub 17.

Después de esa coronación, Cruz estuvo cuatro meses alejado de Peñarol mientras su representante, Pablo Bentancur, discutía con Peñarol los términos de su renovación contractual. Finalmente, en junio, renovó hasta el 31 de diciembre de 2025. Antes, su agente era Daniel Fonseca.

OficialCAP

La renovación de su contrato, con Ignacio Ruglio

Esa renovación le permitió jugar la final Intercontinental sub 20 contra Benfica en el Estadio Centenario.

El entrenador Juan Manuel Olivera dijo que su salida del partido fue clave en la derrota por 1-0, porque Cruz era el encargado de defender el primer palo en los córners, tarea que cumplía a la perfección. Por esa vía llegó el único gol de Benfica, con el que se llevó el trofeo.

"A pesar de ser chico de estatura ha hecho varios goles de cabeza. Tiene un gran doble ritmo", explica Terryn.

Leonardo Carreño

Entrenando para la final Intercontinental sub 20

"Ha trabajado mucho para mejorar su físico y es algo que en lo que evolucionó mucho en su carrera en formativas. Además, una de sus características como 9 es que le gusta el roce", agrega.

La relación de ambos es muy cercana porque Terryn tiene 25 años.

"Óscar es una persona callada, un tanto tímida, muy responsable, muy profesional, muy autoexigente, pero que cuando se abre habla de todos los temas", revela el dirigente.

Con Federico Terryn y Claudio Rivas, dirigentes de formativas de Peñarol

"Me acuerdo las charlas que mantuvimos a través de la puerta del hotel donde quedó encuarentenado en Quito por el covid. Se tuvo que quedar una semana más. Se perdió la llegada de la Copa y el recibimiento de los hinchas. Pero llegó a las 6 de la mañana del domingo en el que Peñarol jugó de local contra Nacional en el Campeón del Siglo el primer clásico con hinchas después de la pandemia. Y fue al Estadio donde le saqué una foto con la Copa", cuenta Terryn.

En el Campeón del Siglo, con la copa y la hinchada

Goleador histórico de las formativas de Peñarol

En octubre de 2021 le hizo cuatro goles a Montevideo City Torque en la sub 19 y ahí llegó a 144 goles con Peñarol superando el récord histórico de Miguel Peirano, quien anotó 141 en las formativas aurinegras.

La historia de las estadísticas de los juveniles de Peñarol fue reconstruida por Giancarlo Dutra quien reveló que los impactantes números del periplo de Cruz por juveniles marcan que hizo 159 goles en 183 partidos.

Terryn recuerda que en una reunión que dirigentes de Peñarol sostuvieron con Javier Wainer, scouter de AS Roma en Sudamérica, el hombre quedó impresionado con la capacidad goleadora de Cruz. "No le veía un físico exuberante, no estaba dentro del plan de 9 que él querría para su club, pero le parecía increíble su forma de pararse en el área, su intuición para saber a dónde iba a salir un rebote y su visión de arco".

La 9 de Cruz en la llegada de la Copa de la Libertadores sub 20

El presidente Ignacio Ruglio contó que Alfredo Arias, actual entrenador de Peñarol, también se mostró sorprendido por la capacidad de ubicación de Cruz en el área: "Tiene esas cosas del 9 que siempre sabe dónde va a quedarle la pelota", expresó.

"Siempre está bien ubicado en el área, cuando viene con el desborde por banda da ese paso atrás y se crea los espacios para definir. Ahora en Primera ya le vi cosas diferentes ante Estudiantes en un partido en el que la pelota no le llegaba y él se tiraba atrás para ir a buscar juego", expresa Terryn.

Hasta el día de hoy, Randall Rodríguez le dice a Cruz que le dio la mejor asistencia de su carrera.

Fue en la final del Clausura sub 17, contra River Plate. Rodríguez, dueño de una gran pegada, le metió un pase largo perfecto y Cruz clavó un golazo que definió el partido.

Inés Guimaraens

El festejo con Máximo Alonso

Ahora empiezan a caer sus goles grandes. San Lorenzo fue tan solo la primera víctima.