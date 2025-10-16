Se reveló la causa de muerte de Diane Keaton: así lo comunicó públicamente su familia

La actriz estadounidense Diane Keaton murió el pasado 11 de octubre a los 79 años como consecuencia de una neumonía, según ha informado su familia a la revista People.

En el momento en el que se anunció su fallecimiento no se comunicó ni el lugar ni los motivos y los familiares pidieron en un primer momento privacidad.

"La familia Keaton está muy agradecida por los extraordinarios mensajes de amor y apoyo que han recibido estos últimos días en nombre de su querida Diane, fallecida el 11 de octubre a causa de una neumonía" , apunta el comunicado difundido ahora y enviado a People, la primera que informó de su muerte, que se produjo en California.

Una fuente explicó a People el 11 de octubre que su salud se había deteriorado rápidamente y que en sus últimos meses había estado rodeada de sus familiares más cercanos , que habían querido mantener en privado la situación. Incluso amigos de larga data, según la misma, no estaban del todo al corriente de lo que pasaba.

La familia aprovechó el comunicado para abogar por causas que le apasionaban.

"Amaba a sus animales y apoyaba incondicionalmente a las personas sin hogar, por lo que cualquier donación en su memoria a un banco de alimentos local o a un refugio de animales sería un homenaje maravilloso y muy apreciado para ella", dijo esa nota.

Una carrera memorable

Keaton debutó en Hollywood con Lovers and Other Strangers, en 1970. Su primer papel relevante llegó en una película que se convirtió en un clásico de todos los tiempos: El Padrino, de Francis Ford Coppola, en 1974. En ella interpretó el personaje de Kay Adams, pareja del célebre Michael Corleone, interpretado por Al Pacino.

Su consagración llegaría apenas tres años después, en 1977, con la comedia que globalizó el nombre de Woody Allen: Annie Hall, o como también se la conoció, Dos extraños amantes. En ella Keaton se encargó de darle vida a la Annie del título, un personaje memorable y paradigmático que se instaló en el imaginario colectivo del cine del siglo XX y que, además, le dio un Oscar, dos Globos de Oro y un Bafta.

Este personaje, más allá de estos galardones, revolucionó la forma en la que las mujeres se mostraban en pantalla: la Annie de Keaton solía vestirte con pantalones, chalecos, corbatas, al tiempo que se mostraba como una mujer fuerte e independiente de los deseos y requerimientos del atolondrado Alvy Singer, que interpretaba Allen.

La química entre Diane Keaton y Woody Allen estuvo en el centro de la película de 1977 Annie Hall. Bettmann / Getty

Con el director de Annie Hall, Keaton entablaría una sinergia colaborativa y una amistad que atravesó las décadas, al punto que fue una de las pocas personas de la vida del polémico cineasta neoyorquino que sostuvieron su relación con él y que lo defendieron tras las denuncias de abuso sexual de Mia Farrow.

Juntos filmaron, además de Annie Hall, Manhattan, El dormilón, Love and Death, Interiors, Días de radio, Misterioso asesinato en Manhattan y más.

A lo largo de su carrera recibió tres nominaciones más al Oscar: por Reds, película estrenada en 1981, Simple Secrets (1996) y Alguien tiene que ceder, en 2003. En una entrevista con la AFP tras el estreno de Mejor que nunca, Keaton declaró que no pensaba en la vejez ni en la jubilación. "Y si nadie me vuelve a llamar (para filmar), tengo un montón de aficiones que me apasionan y que ocupan mi tiempo", declaró.

Siendo soltera y madre de dos hijos adoptados, también afirmó no arrepentirse de nada, incluida su vida personal.

"Creo que soy una de las pocas mujeres solteras de mi edad que ha hecho películas sin casarse. ¿Quizás soy una anomalía?", bromeó la actriz, que mantuvo romances de larga duración con estrellas como Warren Beatty y Al Pacino.

En su último papel cinematográfico, en 2024, Keaton coprotagonizó Summer Camp, con Kathy Bates y Alfre Woodard.

El Observador y agencias