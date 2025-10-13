Lo que se sabe de la muerte de Diane Keaton: un allegado dijo que "ni sus amigos de toda la vida estaban al tanto de lo que pasaba"

La noticia de la muerte de Diane Keaton , una de las actrices más queridas de Hollywood, conmocionó al mundo del espectáculo. A pesar de que la protagonista de Annie Hall tenía 79 años, su fallecimiento impactó, sobre todo, porque no había noticias ni trascendidos de que estuviera enferma. Sin embargo, en las últimas horas hubo algunas voces que dieron más pistas sobre sus días finales.

En principio, su muerte fue confirmada por su familia a la revista People, aunque sin más detalles. Sin embargo, esa misma publicación sumó más tarde el testimonio de un allegado, que aseguró que la salud de Keaton se deterioró considerablemente y de forma repentina en las últimas semanas.

La fuente citada por la revista relató que el dato era conocido únicamente por el círculo íntimo de la actriz, y que fue con ellos con quien pasó sus últimas horas en su hogar en California.

“Su declive fue muy repentino, fue desgarrador para todos los que la amábamos. Fue tan inesperado, especialmente para alguien con tanta fuerza y espíritu” , explica la fuente citada por People.

"En sus últimos meses, estuvo rodeada únicamente por su familia más cercana, que optó por mantener la intimidad. Ni siquiera sus amigos de toda la vida estaban completamente al tanto de lo que estaba sucediendo”, agregó.

En las últimas horas, además, el sitio TMZ publicó la llamada al 911 que alertó sobre la muerte de la actriz.

Diane Keaton, un ícono a través de las décadas

Keaton fue uno de los nombres célebres del Hollywood de la década de los 70, un momento en que la industria empezaba a quedar en manos de los directores y los intérpretes del llamado Nuevo Hollywood.

Debutó en Hollywood con Lovers and Other Strangers, en 1970. Su primer papel relevante llegó en una película que se convirtió en un clásico de todos los tiempos: El Padrino, de Francis Ford Coppola, en 1974. En ella interpretó el personaje de Kay Adams, pareja del célebre Michael Corleone, interpretado por Al Pacino.

Su consagración llegaría apenas tres años después, en 1977, con la comedia que globalizó el nombre de Woody Allen: Annie Hall, o como también se la conoció, Dos extraños amantes. En ella Keaton se encargó de darle vida a la Annie del título, un personaje memorable y paradigmático que se instaló en el imaginario colectivo del cine del siglo XX y que, además, le dio un Oscar, dos Globos de Oro y un Bafta.

Este personaje, más allá de estos galardones, revolucionó la forma en la que las mujeres se mostraban en pantalla: la Annie de Keaton solía vestirte con pantalones, chalecos, corbatas, al tiempo que se mostraba como una mujer fuerte e independiente de los deseos y requerimientos del atolondrado Alvy Singer, que interpretaba Allen.

Con el director de Annie Hall, Keaton entablaría una sinergia colaborativa y una amistad que atravesó las décadas, al punto que fue una de las pocas personas de la vida del polémico cineasta neoyorquino que sostuvieron su relación con él y que lo defendieron tras las denuncias de abuso sexual de Mia Farrow.

Juntos filmaron, además de Annie Hall, Manhattan, El dormilón, Love and Death, Interiors, Días de radio, Misterioso asesinato en Manhattan y más.

A lo largo de su carrera recibió tres nominaciones más al Oscar: por Reds, película estrenada en 1981, Simple Secrets (1996) y Alguien tiene que ceder, en 2003. En una entrevista con la AFP tras el estreno de Mejor que nunca, Keaton declaró que no pensaba en la vejez ni en la jubilación. "Y si nadie me vuelve a llamar (para filmar), tengo un montón de aficiones que me apasionan y que ocupan mi tiempo", declaró.