Murió Diane Keaton, ícono de Hollywood y ganadora del Oscar por Annie Hall, a los 79 años

La actriz estadounidense Diane Keaton , ganadora del Oscar en 1978 por su papel en Annie Hall, murió este sábado en California a los 79 años , según anunció este sábado un portavoz de la familia a la revista People.

La revista explicó que no se revelaron de inmediato más detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento.

Keaton fue uno de los nombres célebres del Hollywood de la década de los 70 , un momento en que la industria empezaba a quedar en manos de los directores y los intérpretes del llamado Nuevo Hollywood.

Keaton debutó en Hollywood con Lovers and Other Strangers, en 1970. Su primer papel relevante llegó en una película que se convirtió en un clásico de todos los tiempos: El Padrino , de Francis Ford Coppola, en 1974. En ella interpretó el personaje de Kay Adams , pareja del célebre Michael Corleone, interpretado por Al Pacino.

Su consagración llegaría apenas tres años después, en 1977, con la comedia que globalizó el nombre de Woody Allen: Annie Hall, o como también se la conoció, Dos extraños amantes. En ella Keaton se encargó de darle vida a la Annie del título, un personaje memorable y paradigmático que se instaló en el imaginario colectivo del cine del siglo XX y que, además, le dio un Oscar, dos Globos de Oro y un Bafta.

Este personaje, más allá de estos galardones, revolucionó la forma en la que las mujeres se mostraban en pantalla: la Annie de Keaton solía vestirte con pantalones, chalecos, corbatas, al tiempo que se mostraba como una mujer fuerte e independiente de los deseos y requerimientos del atolondrado Alvy Singer, que interpretaba Allen.

Con el director de Annie Hall, Keaton entablaría una sinergia colaborativa y una amistad que atravesó las décadas, al punto que fue una de las pocas personas de la vida del polémico cineasta neoyorquino que sostuvieron su relación con él y que lo defendieron tras las denuncias de abuso sexual de Mia Farrow.

Juntos filmaron, además de Annie Hall, Manhattan, El dormilón, Love and Death, Interiors, Días de radio, Misterioso asesinato en Manhattan y más.

A lo largo de su carrera recibió tres nominaciones más al Oscar: por Reds, película estrenada en 1981, Simple Secrets (1996) y Alguien tiene que ceder, en 2003. En una entrevista con la AFP tras el estreno de Mejor que nunca, Keaton declaró que no pensaba en la vejez ni en la jubilación. "Y si nadie me vuelve a llamar (para filmar), tengo un montón de aficiones que me apasionan y que ocupan mi tiempo", declaró.

Siendo soltera y madre de dos hijos adoptados, también afirmó no arrepentirse de nada, incluida su vida personal.

"Creo que soy una de las pocas mujeres solteras de mi edad que ha hecho películas sin casarse. ¿Quizás soy una anomalía?", bromeó la actriz, que mantuvo romances de larga duración con estrellas como Warren Beatty y Al Pacino.

En su último papel cinematográfico, en 2024, Keaton coprotagonizó Summer Camp, con Kathy Bates y Alfre Woodard.