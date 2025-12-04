Dólar
Compra 37,90 Venta 40,30

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
32°C
algo de nubes
Viernes:
Mín  22°
Máx  27°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / PREMIO SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ

Fernanda Trías recibió su segundo premio Sor Juana Inés de la Cruz en Guadalajara: "Narrarnos a nosotras no es un capricho, es reafirmar nuestra existencia"

La escritora uruguaya ganó el prestigioso premio por segunda vez en su carrera, esta vez por su novela El monte de las furias

4 de diciembre 2025 - 17:57hs
FERNANDA TRÍAS (2)
EFE

Cuando las escritoras reclamamos y nos reapropiamos de esos lugares asignados pero dándoles otra vuelta de tuerca, generamos incomprensión y hasta molestia en aquellos que nos leen arrebujados en la comunidad de sus amplios espacios o columnas de poder”, declaró al recibir el Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz 2025.

En la ceremonia realizada en el auditorio Juan Rulfo de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Trías (Montevideo, 1976) señaló que “el destino de la letra ha sido un destino prohibido” para las mujeres, incluso entre quienes, como ella, nacieron en el siglo XX.

Más noticias
fernanda trias es el gran nombre de la literatura uruguaya de hoy en el mundo: ¿como lo logro?
EPÍGRAFE

Fernanda Trías es el gran nombre de la literatura uruguaya de hoy en el mundo: ¿cómo lo logró?

fernanda trias: ahora importa mucho lo que haga y diga un autor; le va a ir mejor al que tenga un personaje publico que sea particularmente carismatico
ENTREVISTA

Fernanda Trías: "Ahora importa mucho lo que haga y diga un autor; le va a ir mejor al que tenga un personaje público que sea particularmente carismático"

FERNANDA TRÍAS (3)

“Yo me alegro mucho cada vez que incomodo a las personas correctas, me reafirma en que voy por el buen camino que es el de abrir mi propio camino a golpe de machete, pero un machete cuyo filo es la palabra”, indicó.

Señaló que desde joven entendió que con un libro en las manos “nunca estás sola” y sin embargo, en sus textos dibuja “mujeres solas, atrincheradas, feroces”, que encuentran en su soledad “la fuerza de la que no se creían capaces”.

“Narrarnos a nosotras mismas no es un capricho, sino una manera de reafirmar nuestra existencia”, declaró.

Trías recibió el Premio Sor Juana por segunda ocasión, ahora por El monte de las furias —ya lo había ganado en por Mugre rosa en 2021—, “una novela que se enraíza en la tradición narrativa latinoamericana, reconfigurándola mediante un excepcional punto de vista femenino lleno de hallazgos y matices”, detalló la miembro del jurado, Patricia Córdova Abundis.

Este relato “concilia las genealogías femeninas con la invisibilización del trabajo, la ruina de lo urbano con la añoranza del mundo rural, el gozo de la soledad con la pulsión del deseo”, consideró el jurado.

FERNANDA TRÍAS

Por su lado, Julián Herbert, escritor y miembro del jurado destacó que la novela se desarrolla en medio de la naturaleza de manera “excéntrica, profunda y extraña, casi kafkiana”, que sirve de telón de fondo de una historia “tremendamente original” en la que destaca por el “humor sensibilidad y su conexión con el mundo natural y con el mundo de lo táctil”.

Enfatizó que este libro y la obra que Trías desde 2011 se ha convertido en “uno de los eventos del lenguaje en la literatura latinoamericana más significativos de los últimos años”.

Dotado con 10.000 dólares estadounidenses, el Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz fue concebido en 1993 por la escritora nicaragüense Milagros Palma para reconocer el trabajo literario de las mujeres en el mundo hispano, específicamente a la autora de una novela publicada originalmente en español.

El premio ha sido otorgado anteriormente Claudia Piñeiro, Nona Fernández, Camila Sosa Villada, Almudena Grandes, Margo Glantz, Cristina Rivera Garza en dos ocasiones, Marcela Serrano y Elena Garro, entre otras.

EFE

Temas:

Fernanda Trías Guadalajara El monte de las furias México

Seguí leyendo

Las más leídas

Tomás Romay y Carolina Ache
DECLARACIÓN JURADA

Tras más de tres años de idas y vueltas, la Jutep publicó patrimonio de US$ 11,3 millones del esposo de Carolina Ache

Así inició el show de Shakira en el Estadio Centenario
SHAKIRA

Shakira en el Centenario: el espectáculo inició con más de una hora de retraso con respecto a lo previsto

UTE Premia
FACTURAS

Se aprobó el UTE Premia: cuántos clientes serán beneficiados en diciembre

¿A qué se debió la demora de Shakira en el Estadio Centenario?
SHAKIRA EN URUGUAY

¿A qué se debió la demora de Shakira en el Estadio Centenario?

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos