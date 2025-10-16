5 de Oro: resultados del jueves 16 de octubre EN VIVO

Este jueves 16 de octubre se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 26.600.000.
El Pozo de Oro sorteaba un total de $ 15.264.722 y resultó vacante. Mientras que el Pozo de Plata tuvo un acierto que se llevó $ 630.198.
Mientras que el Pozo Revancha repartía $ 11.390.566 y también resultó vacante.
Habitualmente los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00, pero en esta oportunidad se aplazó para el jueves. El sorteo del domingo se había corrido para el lunes.
El sorteo se puede repasar a continuación:
Embed - Sorteo 5 de Oro - 16/10/2025
Resultados del Pozo de Oro
- 31
- 45
- 29
- 42
- 16
- Bolilla extra: 13
Resultados del Pozo Revancha
¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?
Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.
Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.
También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 60 necesarios para apostar.
La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.