/ Nacional / JUEGOS DE AZAR

5 de Oro: resultados del jueves 16 de octubre EN VIVO

Habitualmente los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos, pero en esta oportunidad se aplazó para el jueves

16 de octubre 2025 - 22:28hs
Sorteo 5 de Oro

Este jueves 16 de octubre se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 26.600.000.

El Pozo de Oro sorteaba un total de $ 15.264.722 y resultó vacante. Mientras que el Pozo de Plata tuvo un acierto que se llevó $ 630.198.

Mientras que el Pozo Revancha repartía $ 11.390.566 y también resultó vacante.

Habitualmente los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00, pero en esta oportunidad se aplazó para el jueves. El sorteo del domingo se había corrido para el lunes.

El sorteo se puede repasar a continuación:

Embed - Sorteo 5 de Oro - 16/10/2025

Resultados del Pozo de Oro

  • 31
  • 45
  • 29
  • 42
  • 16
  • Bolilla extra: 13

Resultados del Pozo Revancha

  • 17
  • 31
  • 05
  • 10
  • 34

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 60 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

Temas:

5 de Oro Pozo de Oro 5 de oro Revancha

