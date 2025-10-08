Dólar
Compra 38,85 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
19°C
cielo claro
Jueves:
Mín  14°
Máx  23°

Siguenos en:

/ Nacional / JUEGOS DE AZAR

5 de Oro: hoy se sortean más de 36 millones de pesos en pozos acumulados

Los sorteos del 5 de Oro se pueden seguir a través del YouTube de La Banca o por la transmisión de Canal 12

8 de octubre 2025 - 19:35hs
5 de Oro

5 de Oro

El Observador

Este miércoles 8 de octubre se celebrará un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de $ 36.200.000, lo que equivale a US$ 906.927.

El Pozo de Oro sortea un total de $ 30.900.000. Mientras que el Pozo Revancha pone en juego $ 5.300.000.

Los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00.

Más noticias
Sorteo del 5 de Oro
JUEGOS DE AZAR

Sorteo del 5 de Oro: este miércoles se juegan más de 36 millones de pesos

5 de Oro
JUEGOS DE AZAR

5 de Oro: resultados del sorteo del domingo 5 de octubre en vivo

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 60 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

Temas:

5 de Oro Pozo de Oro La Banca

Seguí leyendo

Las más leídas

Flota de helicópteros iraníes. (Archivo)
PERFECT DAY

Estados Unidos investiga a una empresa uruguaya por facilitar la compra de insumos de helicópteros para el Ejército de Irán

El feriado no laborable de octubre para una importante cantidad de trabajadores uruguayos: cuándo cae y qué se celebra
CONSTRUCCIÓN

El feriado no laborable de octubre para una importante cantidad de trabajadores uruguayos: cuándo cae y qué se celebra

Polémica por proyecto de Blanca Rodríguez: Unicef sale al cruce de la Inddhh y dice que hizo una mala interpretación de su postura
comisionado para la niñez

Polémica por proyecto de Blanca Rodríguez: Unicef sale al cruce de la Inddhh y dice que hizo "una mala interpretación" de su postura

TV Ciudad eligió a su nuevo director de informativos: era productor de Desayunos Informales y experiodista de La Diaria y El País
CANAL MUNICIPAL

TV Ciudad eligió a su nuevo director de informativos: era productor de Desayunos Informales y experiodista de La Diaria y El País

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos