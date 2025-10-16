Dólar
Compra 38,75 Venta 41,15

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
21°C
cielo claro
Viernes:
Mín  16°
Máx  18°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / VISITA

Rod Stewart está en Montevideo y sorprendió con una peculiar visita en la Rambla antes de su show en el Centenario

El cantante británico de 80 años se presenta este viernes en el Estadio Centenario, en lo que marca su tercera visita al país

16 de octubre 2025 - 19:01hs
Rod Stewart, otro artista que rechazó a Qatar
Rod Stewart, otro artista que rechazó a Qatar

Stewart dará el tercer y posiblemente último concierto de su trayectoria en Uruguay, en el marco de su gira de despedida de los escenarios One last time. En este espectáculo, el cantante británico de 80 años repasa los clásicos de su carrera, además de algunas de las novedades de Swing Fever, su disco más reciente editado en 2024. En la lista de temas de esta gira hay canciones como Forever Young, Maggie May, Young turks, y Do ya think I'm sexy?

Stewart ya se había presentado en Montevideo en 1989, y en 2014.

Más noticias
Diane Keaton
DIANE KEATON

Se reveló la causa de muerte de Diane Keaton: así lo comunicó públicamente su familia

silvio rodriguez visito a lucia topolansky antes de sus shows con entradas agotadas en el antel arena
MÚSICA

Silvio Rodríguez visitó a Lucía Topolansky antes de sus shows con entradas agotadas en el Antel Arena

Este jueves, el británico paseó por Montevideo, a donde llegó con bastante tiempo de antelación para su espectáculo. Según informaron desde la productora, el músico recorrió en auto la avenida 18 de Julio, pasó por la Plaza Independencia y luego siguió su paseo por la rambla.

Lo curioso fue uno de los lugares en los que se detuvo, y donde le tomaron una serie de fotografías: el Museo Naval, ubicado en la rambla a la altura de la intersección con Luis Alberto de Herrera.

Rod Stewart Museo Naval (2)

El show de Stewart en el Centenario comenzará a las 21 horas, y será teloneado por el actor y músico uruguayo Felipe Havranek, que comenzará a las 20 horas.

Rod Stewart Museo Naval

Temas:

Rod stewart Rod Stewart Montevideo Estadio Centenario

Seguí leyendo

Las más leídas

El susto que se llevaron surfistas en las aguas de Bikini
SURF

¿Tiburón? El susto que se llevaron tres surfistas en las aguas de Bikini, Manantiales, y que quedó registrado; mirá el video

El próximo lunes es feriado no laborable para una importante cantidad de trabajadores uruguayos: qué se celebra
CONSTRUCCIÓN

El próximo lunes es feriado no laborable para una importante cantidad de trabajadores uruguayos: qué se celebra

Llamado laboral de OSE para contratar a 230 peones: pide Primaria completa y ofrece sueldo de más de $46 mil
OPORTUNIDAD

Llamado laboral de OSE para contratar a 230 peones: pide Primaria completa y ofrece sueldo de más de $46 mil

Foto de archivo: bandera de Adeom frente a la fachada de la Intendencia de Montevideo
INTENDENCIA

IMM suspendió reuniones con Adeom tras disturbios y empujón a asesor de Bergara durante movilización en el palacio municipal

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos