Rod Stewart está en Montevideo y sorprendió con una peculiar visita en la Rambla antes de su show en el Centenario

Stewart dará el tercer y posiblemente último concierto de su trayectoria en Uruguay , en el marco de su gira de despedida de los escenarios One last time. En este espectáculo, el cantante británico de 80 años repasa los clásicos de su carrera, además de algunas de las novedades de Swing Fever, su disco más reciente editado en 2024. En la lista de temas de esta gira hay canciones como Forever Young, Maggie May, Young turks, y Do ya think I'm sexy?

Stewart ya se había presentado en Montevideo en 1989, y en 2014.

Este jueves , el británico paseó por Montevideo , a donde llegó con bastante tiempo de antelación para su espectáculo. Según informaron desde la productora, el músico recorrió en auto la avenida 18 de Julio, pasó por la Plaza Independencia y luego siguió su paseo por la rambla.

Lo curioso fue uno de los lugares en los que se detuvo, y donde le tomaron una serie de fotografías: el Museo Naval, ubicado en la rambla a la altura de la intersección con Luis Alberto de Herrera.

Rod Stewart Museo Naval (2)

El show de Stewart en el Centenario comenzará a las 21 horas, y será teloneado por el actor y músico uruguayo Felipe Havranek, que comenzará a las 20 horas.