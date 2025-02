Rod Stewart vuelve a Montevideo: el cantante británico se presentará en el Estadio Centenario

Rod Stewart regresa a Montevideo . El cantautor británico, dará el tercer y posiblemente último concierto de su trayectoria en Uruguay, en el marco de su gira de despedida de los escenarios One last time. El show será en el mismo lugar en el que ya se presentó en sus dos anteriores visitas, el Estadio Centenario, el 17 de octubre.

En este espectáculo, el cantante británico de 80 años repasa los clásicos de su carrera, además de algunas de las novedades de Swing Fever, su disco más reciente editado en 2024. En la lista de temas de esta gira hay canciones como Forever Young, Maggie May, Young turks, y Do ya think I'm sexy?