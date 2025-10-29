La loable acción que realizará Kike Olivera junto a su pareja en distintos barrios de Montevideo
El delantero de Gremio de Porto Alegre, Kike Olivera, jugó su último partido el 16 de octubre
29 de octubre 2025 - 16:40hs
Kike Olivera y su pareja Melanie Guevara
El futbolista uruguayo de Gremio de Porto Alegre, Kike Olivera, junto a su pareja, Melanie Guevara, realizarán en los próximos días una loable acción en distintos barrios de Montevideo, según ambos se encargaron de anunciar en las últimas horas en sus redes sociales.
Kike Olivera no atraviesa su mejor momento en Gremio de Porto Alegre. Igualmente, está expectante para una posible nueva citación de Marcelo Bielsa para la doble fecha FIFA de noviembre con la selección uruguaya de parte del técnico Marcelo Bielsa.
Más allá de lo futbolístico, el delantero y su pareja, Melanie Guevara, anunciaron en sus respectivas cuentas de Instagram, que repartirán alimentos en distintos barios de Montevideo.
"Queremos darles el aviso que el día viernes 05/12 estaremos pasando por diferentes zonas de Montevideo, haciendo entregas de Canastas Comestibles, para ayudar a todas las personas que lo necesiten. Si conocés a alguien, o zonas que más lo estén necesitando, podés ayudarme escribiéndome para hacerme llegar a todas esas personas", informaron.
Y añadieron: "Estamos para ayudar a quienes más lo necesitan! Ya sea con alimentos comestibles como también comidas preparadas para aquellas personas con situación de calle!".
"Nos encantaría poder hacerlo mucho antes, pero lamentablemente solo en esa fecha podremos estar en Montevideo. De todas formas queremos ir dejando el aviso para que se puedan comunicar y sepan que estamos para ayudar!" y escriben sus dierecciones en Instagram: @cristianolivera967 @melanieguevara
Este miércoles, la pareja de Kike Olivera agradeció a la gente que le escribe por este tema.
"Gracias a todas las personas que nos están escribiendo para dejarse ayudar. Son muchos mensajes y estamos respondiendo poco a poco. Les pido a todas esas personas que nos escriben, que nos envíen la calle o la zona en la que se encuentran para poder encontrarlos de manera más rápida. Gracias a todos los que nos ayudan a difundir", escribió Melanie.