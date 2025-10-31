Dólar
Nacional

Evangélicos se concentran frente al Parlamento: buscan que se reconozca oficialmente el Día Nacional de la Iglesia Evangélica

Los creyentes piden que el 31 de octubre sea reconocido como este día, debido a que recuerda la Reforma Protestante de 1517 iniciada por Martín Lutero

31 de octubre 2025 - 14:58hs
Parlamento del Uruguay

Parlamento del Uruguay

Foto: página web del Parlamento
Iglesia Evangélica del Uruguay

Iglesia Evangélica del Uruguay

La Iglesia Evangélica del Uruguay llama a concentrarse frente al Palacio Legislativo este viernes 31 de octubre a las 18:00 para participar "de una Gran Concentración Nacional".

Los creyentes buscan que se reconozca oficialmente esta fecha como el Día Nacional de la Iglesia Evangélica del Uruguay, junto con autoridades legislativas y el respaldo de una campaña nacional de firmas.

Este día también festejan el Día Nacional de la Oración y lo catalogan como "una fecha con raíces en la historia de la fe".

"El 31 de octubre es una fecha de profundo significado para el pueblo evangélico, ya que recuerda la Reforma Protestante de 1517, iniciada por Martín Lutero, acontecimiento que marcó un antes y un después en la historia del cristianismo y la libertad religiosa en el mundo", informó la Iglesia Evangélica.

Iglesia Evangélica del Uruguay
Iglesia Evangélica del Uruguay

Iglesia Evangélica del Uruguay

Además de líderes religiosos también estarán presentes la senadora del Partido Nacional María de Lima, como los diputados blancos Álvaro Dastugue y Rodrigo Goñi. El ex subsecretario de Ambiente Gerardo Amarilla y la excandidata a vicepresidenta por Cabildo Abierto Lorena Quintana, también estarán presentes, entre otros.

"En Uruguay, este espíritu reformador se refleja en el trabajo constante de miles de comunidades que promueven la transformación espiritual, social y cultural, siendo un faro de fe, esperanza y amor en todo el país", afirmó la invitación de la iglesia al evento de esta tarde.

Temas:

iglesia Evangélica parlamento Martín Lutero Palacio Legislativo

