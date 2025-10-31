Evangélicos se concentran frente al Parlamento: buscan que se reconozca oficialmente el Día Nacional de la Iglesia Evangélica

La Iglesia Evangélica del Uruguay llama a concentrarse frente al Palacio Legislativo este viernes 31 de octubre a las 18:00 para participar "de una Gran Concentración Nacional".

Los creyentes buscan que se reconozca oficialmente esta fecha como el Día Nacional de la Iglesia Evangélica del Uruguay , junto con autoridades legislativas y el respaldo de una campaña nacional de firmas .

Este día también festejan el Día Nacional de la Oración y lo catalogan como "una fecha con raíces en la historia de la fe ".

FISCALÍA Justicia anuló el sumario al fiscal Raúl Iglesias por su actuación en la causa violación del Cordón y por archivo de decenas de casos

El Vaticano y la Iglesia venezolana rompen con el régimen de Maduro: las razones detrás de la fractura

"El 31 de octubre es una fecha de profundo significado para el pueblo evangélico, ya que recuerda la Reforma Protestante de 1517 , iniciada por Martín Lutero , acontecimiento que marcó un antes y un después en la historia del cristianismo y la libertad religiosa en el mundo ", informó la Iglesia Evangélica.

Iglesia Evangélica del Uruguay Iglesia Evangélica del Uruguay

Además de líderes religiosos también estarán presentes la senadora del Partido Nacional María de Lima, como los diputados blancos Álvaro Dastugue y Rodrigo Goñi. El ex subsecretario de Ambiente Gerardo Amarilla y la excandidata a vicepresidenta por Cabildo Abierto Lorena Quintana, también estarán presentes, entre otros.

"En Uruguay, este espíritu reformador se refleja en el trabajo constante de miles de comunidades que promueven la transformación espiritual, social y cultural, siendo un faro de fe, esperanza y amor en todo el país", afirmó la invitación de la iglesia al evento de esta tarde.