Metsul brindó detalles del frente frío que trae viento, lluvias y "riesgo de vendavales" en Uruguay

Se espera que el frente frío impacte con mayor intensidad entre la tarde de este viernes y la madrugada del sábado

21 de noviembre 2025 - 7:42hs
Metsul advierte por vendavales

Inés Guimaraens

Desde el jueves el sur de Brasil y el noreste de Argentina sienten los efectos de un frente frío que, este viernes, cambiará el clima también en Uruguay, según las proyecciones de Metsul Meteorología. El sistema frontal, que ha afectado al centro de Argentina con ráfagas de viento y tormentas aisladas, avanzará hacia el sur de Brasil y se desplazará rápidamente hacia Uruguay, trayendo consigo un descenso en las temperaturas, ráfagas de viento y lluvias.

Impacto en Uruguay: tormentas y viento fuerte

Se espera que el frente frío impacte con mayor intensidad en Uruguay entre la tarde de este viernes y la madrugada del sábado. El pronóstico indica que el sur y suroeste del país serán las áreas más afectadas, con lluvias dispersas y la posibilidad de tormentas de menor intensidad que las registradas en sistemas anteriores.

En la región sur de Uruguay, se prevé que las lluvias se intensifiquen hacia la noche del viernes, con ráfagas de viento que podrían superar los 50 km/h, especialmente en el suroeste del país. La inestabilidad traerá cambios en las temperaturas, con un leve descenso en las máximas a medida que el frente avance, provocando un ambiente más fresco para el fin de semana.

Riesgo de vendavales en el suroeste de Uruguay

Aunque el frente no será tan severo como el que afectó a Brasil la semana pasada, que dejó más de un millón de personas sin electricidad debido a vientos que alcanzaron los 96 km/h en Porto Alegre, Metsul advierte sobre la posibilidad de vendavales en el suroeste de Uruguay. El viento podría superar los 70 km/h en algunas zonas, con ráfagas ocasionales que refrescarán las temperaturas.

