Nacional

Violencia doméstica: en lo que va de 2025 hubo 35.443 denuncias, una cada 12 minutos

En 2024 las denuncias por violencia doméstica habían sido 35.476; las cifras se dan a conocer en la víspera al Día Internacional contra la Violencia de Género

21 de noviembre 2025 - 17:44hs
foto violencia

Las últimas cifras de denuncias por violencia doméstica difundidas por el Ministerio del Interior muestran una estabilización de estos casos, ya que de enero a octubre de 2025 se registraron 35.443, en tanto que en 2024 fueron 35.476.

Las denuncias sí muestran una suba sostenida si se mide su evolución en los últimos 10 años ya que en 2015 hubo 29.785.

Las cifras de 2025 equivalen a 117 denuncias diarias o una cada 12 minutos. Un 42% de las denuncias fueron por violencia física, un 30% por violencia psicológica, un 14% por violencia vicaria (daños a un tercero), un 9% por violencia digital, un 3% por violencia sexual y un 2% por violencia patrimonial.

El 70% de las víctimas son mujeres, pero el resto son varones, y de ellos un 40% son menores de 17 años. Por otra parte, hubo un aumento del 13% en las denuncias por contribución o promesa de retribución a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes (un 80% de las victimas fueron mujeres y un 19% varones).

En estos casos, un 64% de los indagados fueron varones y un 36% mujeres.

