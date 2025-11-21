Violencia doméstica: en lo que va de 2025 hubo 35.443 denuncias, una cada 12 minutos

Las últimas cifras de denuncias por violencia doméstica difundidas por el Ministerio del Interior muestran una estabilización de estos casos, ya que de enero a octubre de 2025 se registraron 35.443, en tanto que en 2024 fueron 35.476.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Las denuncias sí muestran una suba sostenida si se mide su evolución en los últimos 10 años ya que en 2015 hubo 29.785.

Las cifras de 2025 equivalen a 117 denuncias diarias o una cada 12 minutos. Un 42% de las denuncias fueron por violencia física, un 30% por violencia psicológica, un 14% por violencia vicaria (daños a un tercero), un 9% por violencia digital, un 3% por violencia sexual y un 2% por violencia patrimonial.

El 70% de las víctimas son mujeres, pero el resto son varones, y de ellos un 40% son menores de 17 años. Por otra parte, hubo un aumento del 13% en las denuncias por contribución o promesa de retribución a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes (un 80% de las victimas fueron mujeres y un 19% varones).

En estos casos, un 64% de los indagados fueron varones y un 36% mujeres.