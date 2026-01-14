El Chino Recoba sumó a su cuarto jugador uruguayo a Deportivo Táchira, un "9" que se inició de Peñarol, para "enamorar con goles"

Álvaro Recoba como técnico de Deportivo Táchira de Venezuela

El Chino Recoba continúa con la pretemporada 2026 en su nuevo club, Deportivo Táchira de Venezuela, que se prepara para un año movido en el que tendrá competencia ya de entrada por la fase 1 de la Copa Libertadores de América. En las últimas horas firmó un cuarto jugador uruguayo, el centrodelantero Rodrigo Pollero.

El equipo aurinegro que dirige el uruguayo jugará el próximo 3 de febrero en su debut por el máximo torneo continental de clubes, visitando nada menos que a The Strongest de Bolivia en la altura de 3.600 metros de la ciudad de La Paz.

Recoba y sus dirigidos jugaron tres amistosos en Colombia con un buen balance.

El extécnico de Nacional había debutado con una derrota por 2-1 ante Internacional de Bogotá el 5 de enero.

El segundo encuentro Deportivo Táchira volvió a jugar en la altura de Bogotá, la capital de Colombia, y consiguió el primer triunfo con Recoba como técnico. Fue 2-1 ante Fortaleza del país anfitrión.

En su última presentación, Recoba enfrentó a Independiente Santa Fe dirigido por otro ex Nacional, Pablo Repetto.

El equipo aurinegro de Recoba venció 3-2. Uno de los goles del perdedor lo anotó el uruguayo Franco Fagúndez, exdelantero de Nacional.

Llegó el cuarto uruguayo a Deportivo Táchira

Desde la llegada del Chino Recoba a Deportivo Táchira, la institución contrató a tres futbolistas uruguayos: Guillermo Fratta, Jairo Villalpando y el ex Plaza Colonia y Cerro Largo, José Agustín Pérez Siri.

Ahora, llegó un centrodelantero que fue presentado con bombos y platillos por los aurinegros.

Se trata de Rodrigo Pollero, el número "9" que surgió en las inferiores de Peñarol y jugó en distintos equipos uruguayos como Cerro Largo, Sud América y River Plate, y varios de Suiza.

El club lo presentó como el delantero que llega "a enamorar con goles y buen fútbol a la hinchada Mas Grande y popular de Venezuela".

Y luego presentó con un tuit un resumen con varios de sus goles: