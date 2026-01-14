Dólar
Compra 37,55 Venta 40,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / VENEZUELA

El Chino Recoba sumó a su cuarto jugador uruguayo a Deportivo Táchira, un "9" que se inició de Peñarol, para "enamorar con goles"

El entrenador ex Nacional sigue trabajando de cara al difícil debut que tendrán por la Copa Libertadores de América

14 de enero 2026 - 14:06hs
Álvaro Recoba como técnico de Deportivo Táchira de Venezuela

Álvaro Recoba como técnico de Deportivo Táchira de Venezuela

El Chino Recoba continúa con la pretemporada 2026 en su nuevo club, Deportivo Táchira de Venezuela, que se prepara para un año movido en el que tendrá competencia ya de entrada por la fase 1 de la Copa Libertadores de América. En las últimas horas firmó un cuarto jugador uruguayo, el centrodelantero Rodrigo Pollero.

El equipo aurinegro que dirige el uruguayo jugará el próximo 3 de febrero en su debut por el máximo torneo continental de clubes, visitando nada menos que a The Strongest de Bolivia en la altura de 3.600 metros de la ciudad de La Paz.

Recoba y sus dirigidos jugaron tres amistosos en Colombia con un buen balance.

El extécnico de Nacional había debutado con una derrota por 2-1 ante Internacional de Bogotá el 5 de enero.

Federico Valverde y Lamine Yamal 
ESPAÑA

La decisión del nuevo técnico de Real Madrid, Álvaro Arbeloa, con el capitán del equipo, Federico Valverde

Diego Laxalt 
PEÑAROL

Ultimátum aurinegro: Peñarol espera la respuesta final de Diego Laxalt para las próximas horas

El segundo encuentro Deportivo Táchira volvió a jugar en la altura de Bogotá, la capital de Colombia, y consiguió el primer triunfo con Recoba como técnico. Fue 2-1 ante Fortaleza del país anfitrión.

En su última presentación, Recoba enfrentó a Independiente Santa Fe dirigido por otro ex Nacional, Pablo Repetto.

El equipo aurinegro de Recoba venció 3-2. Uno de los goles del perdedor lo anotó el uruguayo Franco Fagúndez, exdelantero de Nacional.

Llegó el cuarto uruguayo a Deportivo Táchira

Desde la llegada del Chino Recoba a Deportivo Táchira, la institución contrató a tres futbolistas uruguayos: Guillermo Fratta, Jairo Villalpando y el ex Plaza Colonia y Cerro Largo, José Agustín Pérez Siri.

Ahora, llegó un centrodelantero que fue presentado con bombos y platillos por los aurinegros.

Se trata de Rodrigo Pollero, el número "9" que surgió en las inferiores de Peñarol y jugó en distintos equipos uruguayos como Cerro Largo, Sud América y River Plate, y varios de Suiza.

El club lo presentó como el delantero que llega "a enamorar con goles y buen fútbol a la hinchada Mas Grande y popular de Venezuela".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DvoTachira/status/2011119360438648924?s=20&partner=&hide_thread=false

Y luego presentó con un tuit un resumen con varios de sus goles:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DvoTachira/status/2011215471652323531?s=20&partner=&hide_thread=false

Temas:

Chino Recoba Nacional Peñarol Deportivo Táchira

Seguí leyendo

Las más leídas

El equipo de Peñarol que debutó en la Copa de la Liga AUF
DERECHOS DE TV

El primer cambio en las transmisiones de televisión en el fútbol uruguayo, tras finalizar el contrato AUF-Tenfield

Luciano González, quien anotó el último penal para el triunfo de Nacional, se abraza con Ignacio Suárez, que atajó dos ante Deportivo Maldonado por la Copa de la Liga AUF
COPA DE LA LIGA AUF

Nacional 0 (4)-0 (3) Deportivo Maldonado: dos atajadas seguidas de Ignacio Suárez en los penales le dieron la clasificación al tricolor en la Copa de la Liga AUF; mirá los videos

Franco González
PEÑAROL

El complicado momento del Cepillo González en Peñarol: Diego Aguirre lo mandó a jugar con juveniles, erró un penal y la ilusión que generó al llegar se diluyó

ueIgnacio Ruglio
PEÑAROL

Elecciones en Peñarol 2026: lo que comunicó Ignacio Ruglio en la interna, cómo lo analizan y el complejo panorama que se avecina

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos