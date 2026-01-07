El Chino Recoba ganó con Deportivo Táchira de Venezuela su primer partido que además, fue internacional

El Chino Recoba obtuvo este miércoles su primer triunfo desde que comenzó a dirigir a Deportivo Táchira de Venezuela hace poco más de un mes y medio, y lo hizo en tierras colombianas.

El extécnico de Nacional había debutado con una derrota por 2-1 ante Internacional de Bogotá hace dos días.

Ahora, el club que dirige el uruguayo se llevó los tres puntos en otro amistoso de carácter internacional.

El Chino Recoba contrató a tres futbolistas uruguayos desde que dirige a Deportivo Táchira.

El primero fue Guillermo Fratta, y luego lo siguieron Jairo Villalpando y el ex Plaza Colonia y Cerro Largo, José Agustín Pérez Siri.

Deportivo Táchira volvió a jugar en la altura de Bogotá, la capital de Colombia, y consiguió este miércoles el primer triunfo con Recoba como técnico. Fue 2-1 ante Fortaleza del país anfitrión.

Los aurinegros jugaron cuatro tiempos de 30 minutos en la sede oficial de los rivales.

Sobre los 23', Luis Zúñiga abrió el marcador para Deportivo Táchira, y luego del empate rival, llegó el segundo del vencedor tras una jugada del uruguayo Villalpando para que Manuel Roa definiera al minuto 101 del tiempo acumulado.

De esa manera, el Chino Recoba celebró su primera victoria -que además fue de carácter internacional- con su nuevo club, en lo que es la pretemporada de los venezolanos.