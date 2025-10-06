Dólar
El campeón del mundo que reveló que tiene ELA; mirá el anuncio que hizo el exrugbier inglés Lewis Moody

"La noticia ha sido dura de digerir y ha sido un shock para mí y mi familia", añadió el antiguo tercera línea

6 de octubre 2025 - 9:33hs
Foto: AFP
Foto: AFP
Foto: AFP
Foto: AFP
Foto: AFP

El que fuera campeón del mundo de rugby con Inglaterra en 2003, Lewis Moody, anunció este lunes que le ha sido diagnosticada la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), según un comunicado publicado por el exjugador de 47 años.

"Recientemente se me ha diagnosticado una Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA)", escribió el deportista en un comunicado recibido por la AFP.

"La noticia ha sido dura de digerir y ha sido un shock para mí y mi familia", añadió el antiguo tercera línea, que llegó a ser internacional en 71 ocasiones e incluso capitán del XV de la Rosa.

"Me encuentro bien, en forma, y hago todo lo posible por mantenerme positivo, vivir mi vida y enfrentarme a los cambios que voy a tener que afrontar".

La ELA en una enfermedad neurodegenerativa que provoca una parálisis progresiva, en pocos años o incluso meses, de los músculos hasta provocar la muerte del paciente.

El exjugador escocés Doddie Weir falleció por esta misma enfermedad en 2022.

AFP

ELA Rugby

