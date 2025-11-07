Dólar
Qué es un "ciclón extratropical", el fenómeno climático que golpeará a Uruguay

Según las previsiones climáticas, demarcará toda la jornada de este viernes 7 de noviembre hasta la madrugada del sábado, cuando se espera que el tiempo mejore.

7 de noviembre 2025 - 10:58hs
CICLÓN EXTRATROPICAL

El meteorólogo José Serra anticipó que parte del territorio uruguayo se verá afectado por un ciclón extratropical generado consecuencias tales como rachas de viento y lluvias.

Según la previsión climática del experto, el fenómeno se asentó en la noche del jueves y demarcará toda la jornada de este viernes 7 de noviembre hasta la madrugada del sábado, cuando se espera que el tiempo mejore.

"Es una depresión atmosférica sobre aguas oceánicas, frente a la costa sureste de Brasil. Se transforma en un ciclón extratropical en aguas oceánicas y afectará con alguna nubosidad, algo de viento y algunas precipitaciones", detalló Serra en diálogo con El País.

En la misma línea, el meteorólogo Mario Bidegain compartió en su cuenta de X un pronóstico de iguales características. "Lluvia cada 3 horas + suma diaria (mm) prevista por multimodelo entre MIE05 y LUN10nov sobre Prado (Montevideo). Se esperan lluvias a última hora de JUE06 y durante VIE07 y mañana SAB08nov. Acumulado previsto para SAB08 es de 5.6 mm".

¿Qué es un ciclon extratropical?

Un ciclón extratropical es un gran sistema meteorológico de bajas presiones que se forma fuera de los trópicos y se alimenta de los contrastes de temperatura entre masas de aire en colisión.

De acuerdo a la información publicada en el sitio Cordolus, se forman en las latitudes medias, normalmente entre los 30° y los 60° de latitud, donde el aire frío polar se encuentra con el aire cálido tropical en un frente meteorológico.

"A menudo comienza como un frente estacionario, un límite entre dos masas de aire con poco o ningún movimiento. Una perturbación, normalmente procedente de la corriente en chorro, hace que el frente se doble, creando un patrón ondulatorio. A medida que el sistema se intensifica, se forman un frente frío y otro cálido", sumó el portal.

Pronóstico del tiempo para Montevideo

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) anticipó para este viernes 7 de noviembre una 10° C de mínima y 18° C de máxima, cielo cubierto en Montevideo y probables precipitaciones desde la mañana. El sábado las chances de lluvias serán medias, y el mercurio oscilará entre 11° C y 19° C.

