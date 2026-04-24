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El zapatazo de Federico Valverde que propició el gol de Vinícius Jr. para Real Madrid ante Betis por LaLiga; mirá el video

El uruguayo volvió a ser importante para su club en el inicio de una nueva fecha del torneo

24 de abril de 2026 17:23 hs

Real Madrid empató 1-1 como visitante este viernes ante Betis en el inicio de una nueva fecha de LaLiga de España y Federico Valverde volvió a ser titular y capitán del equipo, luego de ir ganando casi todo el encuentro, y recibió la igualdad en el minuto 90+3, cuando culminaba el compromiso, a cargo de Bellerín.

El uruguayo comenzó a todo trapo en el encuentro en el que jugó nuevamente como volante por derecha.

De todas maneras y como se acostumbra en el club merengue, no jugó solamente en esa posición, sino que fue intercambiando por todo el frente de ataque.

El zapatazo de Federico Valverde

Real Madrid, pese a jugar como visitante, tomó enseguida las riendas del partido ante un rival que no llegaba bien.

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Sobre los 16 minutos, Federico Valverde aprovechó un rebote a 25 metros del arco y le pegó de primera un gran zapatazo.

El arquero Álvaro Vallés dio un rebote muy abierto y dejó la pelota a merced de Vinícius Jr., quien no tuvo que hacer demasiado para anotar el 1-0.

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