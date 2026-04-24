Real Madrid empató 1-1 como visitante este viernes ante Betis en el inicio de una nueva fecha de LaLiga de España y Federico Valverde volvió a ser titular y capitán del equipo, luego de ir ganando casi todo el encuentro, y recibió la igualdad en el minuto 90+3, cuando culminaba el compromiso, a cargo de Bellerín.
El zapatazo de Federico Valverde que propició el gol de Vinícius Jr. para Real Madrid ante Betis por LaLiga; mirá el video
El uruguayo volvió a ser importante para su club en el inicio de una nueva fecha del torneo