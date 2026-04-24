El zapatazo de Federico Valverde que propició el gol de Vinícius Jr. para Real Madrid ante Betis por LaLiga; mirá el video

Real Madrid empató 1-1 como visitante este viernes ante Betis en el inicio de una nueva fecha de LaLiga de España y Federico Valverde volvió a ser titular y capitán del equipo, luego de ir ganando casi todo el encuentro, y recibió la igualdad en el minuto 90+3, cuando culminaba el compromiso, a cargo de Bellerín.

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El uruguayo comenzó a todo trapo en el encuentro en el que jugó nuevamente como volante por derecha.

De todas maneras y como se acostumbra en el club merengue, no jugó solamente en esa posición, sino que fue intercambiando por todo el frente de ataque.

Real Madrid, pese a jugar como visitante, tomó enseguida las riendas del partido ante un rival que no llegaba bien.

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Sobre los 16 minutos, Federico Valverde aprovechó un rebote a 25 metros del arco y le pegó de primera un gran zapatazo.

El arquero Álvaro Vallés dio un rebote muy abierto y dejó la pelota a merced de Vinícius Jr., quien no tuvo que hacer demasiado para anotar el 1-0.