El plan de Marcelo Bielsa para "recuperar" a Darwin Núñez en la selección uruguaya: el refugio de la celeste ante la inactividad en Arabia Saudita

El fútbol suele presentar laberintos que terminan por atrapar a los protagonistas menos pensados. Hoy, el nombre de Darwin Núñez es uno de los que más preocupa al técnico de la selección uruguaya , Marcelo Bielsa.

Tras confirmarse que el delantero no podrá sumar más minutos oficiales con Al-Hilal en lo que resta de la temporada -por lo que no jugará hasta el Mundial 2026-, el panorama parece sombrío desde la óptica del ritmo competitivo.

Sin embargo, en el horizonte está Marcelo Bielsa. Según informó una fuente a Referí, el técnico celeste, ya puso en marcha un plan silencioso para que el "9" titular no solo no pierda vigencia, sino que utilice a la celeste como el trampolín definitivo hacia su regreso a la élite europea.

Para un futbolista de la estirpe de Darwin Núñez, la inactividad es el enemigo más feroz. Sin embargo, Marcelo Bielsa demostró históricamente que su método puede blindar a los jugadores de las vicisitudes que atraviesan en sus clubes.

La buena noticia que recibió Marcelo Bielsa de un futbolista lesionado de la selección uruguaya, pensando en el Mundial 2026 y a 53 días del debut de Uruguay

El jugador de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa que aprovecha su nueva faceta de modelo para una marca internacional

El plan para "recuperar" al delantero parte de una premisa clara: la selección no es un complemento, es el refugio.

Ante la imposibilidad de jugar en Arabia Saudita, el Complejo Uruguay Celeste se transforma en el laboratorio donde Darwin mantendrá encendido el motor.

La alegría de Darwin Núñez en la práctica de Uruguay La alegría de Darwin Núñez en la práctica de Uruguay

El cuerpo técnico de la selección, caracterizado por un seguimiento exhaustivo de los jugadores -como ya demostró Bielsa-, tiene una estrategia de monitoreo a distancia, según confió la misma fuente.

Esto no se trata simplemente de rutinas de gimnasio; también de entrenamientos "de intensidad compensatoria".

Bielsa sabe que el ritmo de los partidos que vienen en el Mundial 2026, no perdona la falta de rodaje, de fútbol, por lo que el plan incluye "exigencias físicas que implican el desgaste de un partido de alto nivel", asegurando que los niveles de aceleración y presión tras la pérdida de la pelota -una de las marcas registradas del sistema de Bielsa (que no siempre salió bien)- permanezcan intactos en el delantero.

El factor psicológico: sentirse "el centro del mundo"

El plan de Marcelo Bielsa tiene un componente emocional fundamental. En Al-Hilal, Darwin Núñez vivió un cierre de etapa abrupto, envuelto en rumores de mercado y disputas de cupos de extranjeros desde que llegó Karim Benzema.

En cambio, en la selección uruguaya, el artiguense es el vértice de todo el sistema ofensivo. Bielsa ha construido un equipo que juega para su potencia, que busca sus desmarques al espacio y que confía ciegamente en su capacidad de fuego.

Uruguay's midfielder Federico Valverde (L) celebrates with Uruguay's forward Darwin Nunez (R) after scoring their first goal from the penalty spot during the friendly International football match between England and Uruguay at Wembley Stadium, west London Federico Valverde celebra junto a Darwin Núñez el gol del empate de Uruguay ante Inglaterra en Wembley FOTO: AFP

El "refugio" consiste en otorgarle la titularidad absoluta y la responsabilidad de liderar el ataque hacia el Mundial 2026, por más que en la pasada fecha FIFA de marzo, ante Inglaterra eso no ocurrió, debido, entre otras cosas, a su inactividad.

Para un goleador, no hay mejor medicina que la red moviéndose, y Bielsa planea darle todos los minutos posibles. Ese voto de confianza es el combustible necesario para que el jugador mantenga la moral alta.

El análisis de video: la conexión mental

El plan incluye la saturación táctica. Bielsa es un obsesivo de la corrección y, aunque Darwin Núñez no esté en cancha todos los fines de semana, el cuerpo técnico lo mantiene conectado mediante el envío constante de análisis de video, según pudo saber Referí.

El objetivo es que su mente nunca deje de competir. Se le envían cortes de sus propios movimientos, pero también de cómo lo marcan sus rivales.

Mientras el mundo del fútbol especula con su próximo destino, Darwin Núñez es apoyado por Marcelo Bielsa. La celeste es, hoy más que nunca, el lugar donde Darwin Núñez sigue siendo él.