Se reactiva caso Penadés: se fijaron audiencias de control de acusación antes de la feria de julio

El caso Penadés se encontraba desde febrero en un impasse. Para pasar a la siguiente etapa, de control de acusación, en la que defensa y fiscalía discuten ante la jueza las pruebas que ingresarán en el juicio oral, se esperaba la declaración anticipada de una de las víctimas del caso que vive en España.

Para que se concretara esa audiencia se tiene que activar el mecanismo de la cooperación internacional que implica que la justicia de ese país cite a la víctima y se coordine con el juzgado de garantías de Marcela Vargas la celebración de la audiencia por Zoom. Pero como no ha habido respuesta de España, la jueza decidió fijar las dos primeras audiencias de control de acusación para los días 23 y 25 de junio, antes de que comience la feria menor que va del 1 al 15 de julio.

La fiscal Isabel Ithurralde, que sustituyó a Alicia Ghione que lleva diez meses de licencia médica, señaló que no tenía reparos en que se iniciara el control de acusación, antes de la declaración de Viana, ya que se prevé que la actual etapa se extenderá a varias audiencias.

La fiscal Ithurralde acusó a Penadés y a Sebastián Mauvezin por varios delitos sexuales y pidió penas de 16 años, y de 6 años respectivamente.

La acusación de la fiscalía se basa en el relato de 14 víctimas, la mayoría de las cuales prestaron su testimonio en declaración aniticipada, lo que implica que no volverán a declarar en el juicio, sino que se utilizará ese relato. También se basó en la evidencia extraída de dispositivos como los teléfonos de Penadés y de Mauvezin y de las comunicaciones del teléfono del exdirector de Inteligencia carcalaria y del Comcar, Carlos Taroco, condenado junto a Penadés y a otras cuatro personas más por la investigación paralela que se realizó en torno al caso.

La fiscalía planteó en la acusación que Penadés “abusaba sexualmente de menores de edad, a quienes ofrecía y pagaba dinero o comida a cambio de sexo. Para su fin sexual, contactaba a los adolescentes de diversas formas, por redes sociales, o en la calle, u otros lugares como parques públicos, invitándolos a subir a su auto”.

Agregó que en algunos casos, los contactaba Mauvezín, "quien se relacionaba con adolescentes en diversos lugares, o a través de redes sociales como Instagram o whatsapp, invitándolos a tener un encuentro con Penadés a cambio de dinero, ofreciendo en algunos casos otros premios como formar parte de un campeonato de fútbol, que en realidad no existía".

La fiscalía propuso que declaren en el juicio 54 testigos y 17 peritos que aportarán elementos para sustentar los delitos por los que pretende que los imputados sean condenados.

Del otro lado, las defensas de Penadés (Homero Guerrero y Laura Robatto) y de Mauvezin (Rosana Gavazzo) respondieron que la acusación de la Fiscalía “se sustenta en forma exclusiva en el relato de los denunciantes e informes del Instituto Técnico Forense”. Entre la prueba solicitada para el juicio pidieron citar a testigos que expondrán sobre una investigación propia que realizaron en la que reconstruyeron dónde estuvo Penadés hora por hora en febrero y marzo de 2022, cuando según cuatro de las víctimas, cometió los delitos.



Además solicitarán que declare Paula Díaz, la mujer trans que fue condenada junto a Pappaso por denunciar falsamente al actual presidente Yamandú Orsi cuando era precandidato. Pretenden que Díaz declare sobre cómo Papasso la instruyó en declarar ante el Instituto Técnico Forense, sobre cómo armaron la denuncia contra Orsi, sobre el relato que Papasso le hizo sobre el caso Penadés (que no había estado con él, el conocimiento de las otras víctimas, el “adoctrinamiento” a éstas), plantearon en su contestación de la acusación.

La segunda declaración anticipada de Viana seguirá pendiente

En el caso de Viana, la fiscal del caso Isabel Ithurralde pretende que vuelva a declarar para rectificar la edad que tenía cuando ocurrieron los hechos denunciados, ya que inicialmente había asegurado que cuando conoció a Penadés era menor de edad pero luego admitió que tenía 22 o 23 años.

Como se discutió en una audiencia, las preguntas rondarán sobre por qué en su primera declaración anticipada dijo que estabas por cumplir 17 años cuando conoció a Penadés, y qué edad tenía cuando conoció a su pareja en esa época así como si recuerda qué edad dijo que tenía al declarar para el libro Penadés, dos caras de un hombre con poder, de los periodistas Carolina Delisa y Martín Tocar, quienes dieron a conocer por primera vez el relato de Viana.

El debate entre fiscalía y los defensores estuvo centrado en que Guerrero y Robatto querían preguntar sobre fechas. Ithurralde dijo que la víctima está “bloqueada emocionalmente” y no recuerda fechas.