"Demostración de poder de fuego": Carlos Negro sobre los recientes tiroteos en Montevideo

El ministro del Interior, Carlos Negro , habló sobre los recientes tiroteos registrados en los últimos días y llamó a tener " especial cuidado y protección" para con sus oficiales tras los recientes casos donde efectivos policiales fueron rapiñados por delincuentes.

En rueda de prensa consignada por Subrayado (Canal 10), Negro comenzó señalando que existe una "falta de control riguroso y necesario no solamente en las armas de fuego, sino sobre todo en las municiones" .

Sobre esto destacó el proyecto de ley del oficialismo para regularizar la tenencia de municiones y aumentar penas y la existencia de un "decreto reglamentario a cargo del Ministerio del Interior para regular la venta y el registro de municiones en todo el país" .

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Consultado sobre los objetivos que tienen las bandas criminales con los tiroteos, dijo que estos son varios. "Puede ser una demostración de poder de fuego o puede ser un aviso a una banda rival que está en la zona" , sostuvo.

"Nosotros lo que tenemos que tener claro es que el fenómeno está instalado desde hace mucho tiempo ya, que es el fenómeno de la violencia, que nos preocupa, que se junta con la proliferación de armas y la falta de control de las armas de fuego en la población civil y ese es el fenómeno que tenemos que atacar", aseveró.

En otro tema, habló sobre los recientes casos donde efectivos policiales fueron rapiñados. "El policía porta consigo efectos que son codiciados por los delincuentes. Tenemos que tener especial cuidado y protección para con nuestros funcionarios, que están altamente capacitados también para repeler los ataques", dijo.

Consultado por el corrimiento de las bandas criminales a Uruguay y Montevideo, señaló: "Preocupa la presencia de bandas brasileñas, de bandas criminales en la frontera".

"En la frontera tenemos información compartida con Brasil de la existencia de este tipo de grupos. Claro que preocupa, estamos haciendo un seguimiento muy cercano de todos estos grupos hace tiempo y por ahora venimos monitoreando la situación con bastante éxito", expresó.