Giorgian de Arrascaeta sigue en racha: el uruguayo anotó en la goleada del Flamengo al Atlético Mineiro por el Brasileirao; mirá el video

El uruguayo Giorgian de Arrascaeta volvió a marcar un gol este domingo por la noche, en la goleada 4-0 del Flamengo contra el Atlético Mineiro por la fecha 13 del Brasileirao , y estiró su buena racha frente a las redes.

El Mengao fue una topadora ante un Mineiro que viene en un mal arranque de temporada, y se fue al entretiempo en el Arena MRG de Belo Horizonte con tres goles de ventaja.

A los 8 minutos De Arrasceta asistió a Samuel Lino , que ingresó al área por zona izquierda y dejó solo frente al arco a Pedro para marcar el 1-0. Doce minutos después Gonzalo Plata puso el segundo para los de Río tras una gran apilada individual desde la banda derecha y una definición de zurda.

En los descuentos de la primera mitad llegó el gol de Giorgian , con asistencia de su compatriota Guillermo Varela . El lateral derecho envió un centro al medio del área, donde De Arrascaeta apareció solo entre los zagueros y anotó de cabeza el 3-0.

Buenas noticias para Bielsa: Giorgian de Arrascaeta volvió al gol en el debut por Copa Libertadores de Flamengo, que tuvo a Nicolás de la Cruz de titular

El sentido homenaje de Giorgian De Arrascaeta a Oscar Schmidt tras un nuevo gol con Flamengo; mirá el video

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/geglobo/status/2048576523771183238?s=20&partner=&hide_thread=false De cabeça, Arrascaeta marcou o terceiro gol do Flamengo na goleada por 4 a 0 sobre o Galo.#futebol #flamengo #brasileirão #ge pic.twitter.com/6k5rdBVc2m — ge (@geglobo) April 27, 2026

El uruguayo lleva cuatro goles anotados en los últimos seis partidos, dos por Copa Libertadores (ante el Cusco e Independiente Medellín) y dos por el Brasileirao (contra Bahía y el Mineiro). Lleva siete tantos en total en 19 partidos jugados con el Fla este año.

A los 84 del segundo tiempo Pedro puso su segundo tanto personal, y el cuarto de su equipo, tras una gran jugada colectiva en la que terminó definiendo al lado del arco tras un pase de Evertton Araujo. Dos minutos antes De Arrascaeta se había retirado del campo para el ingreso de Bruno Henrique.

Guillermo Varela jugó los 90 minutos del encuentro. Nicolás de la Cruz, en tanto, no fue incluido en la lista de convocados para el encuentro debido a que el entrenador del Mengao, Leo Jardim, decidió preservarlo para no arriesgar su rodilla en una cancha de césped sintético.

Con esta victoria, Flamengo se consolidó en el segundo lugar del Brasileirao con 26 puntos, a seis puntos del puntero Palmeiras pero con un partido menos. Mineiro, por otra parte, está decimoquinto con 14 unidades.