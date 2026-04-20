El sentido homenaje de Giorgian De Arrascaeta a Oscar Schmidt tras un nuevo gol con Flamengo; mirá el video

El volante uruguayo Giorgian De Arrascaeta le dedicó un sentido homenaje a Oscar Schmidt, la leyenda del básquetbol brasileño y sudamericano que falleció el pasado viernes, al marcar uno de los goles con el que Flamengo le ganó 2-0 a Bahia este domingo.

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Como informó Referí, el club carioca tenía planificado un reconocimiento a Schmidt , por lo que De Arrascaeta llevó el número 14, que el basquetbolista usaba en Flamengo, donde dejó su huella.

O pé santo de Arrasca para abrir o placar para o Mengão diante do Bahia! #GolDaPartida #FLAxBAH pic.twitter.com/mzUvtiawcF

Además, el volante al marcar su gol se sacó la camiseta, mostró el número a la hinchada y tomó una pelota para hacer un lanzamiento tipo básquetbol en recuerdo de Schmidt.

El sentido homenaje que hará hoy Giorgian De Arrascaesta al legendario Oscar Schmidt, el mejor jugador de básquetbol brasileño de la historia que murió el viernes

El gol de Giorgian de Arrascaeta para Flamengo, el campeón de la Copa Libertadores que goleó a Independiente Medellín en el Maracaná

El homenaje de Giorgian De Arrascaeta a Oscar Schmidt El homenaje de Giorgian De Arrascaeta a Oscar Schmidt

Oscar, excompañero del Tato Horacio López en Juve Caserta en 1985-86, murió el pasado viernes a los 68 años y la noticia impactó al mundo entero.

Es que con Oscar Schmidt murió una leyenda. Se trata del máximo anotador en la historia del básquetbol, con 49.703 puntos, y cuyos registros todavía lo muestran como el que más puntos consiguió marcar en la historia de los Juegos Olímpicos, (1.093), tras participar cinco veces en ellos, desde Moscú 1980 hasta Atlanta 1996.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Flamengo/status/2046045044809826564&partner=&hide_thread=false Um momento para a eternidade Rubro-Negra. Obrigado Oscar #arteespecial pic.twitter.com/R1C1E0Ug0j — Flamengo (@Flamengo) April 20, 2026

Desde hace algunos meses y para emular de alguna manera al máximo ídolo de los cariocas, Zico, el uruguayo dejo de utilizar el histórico número 14 en su camiseta y pasó a jugar con la 10. No obstante y en honor a Oscar que jugaba con la número 14, este domingo De Arrascaeta cambió únicamente por este compromiso y volverá a jugar con la 14 en su espalda, ya que el basquetbolista también hizo historia con Flamengo.

El homenaje de Giorgian De Arrascaeta a Oscar Schmidt El homenaje de Giorgian De Arrascaeta a Oscar Schmidt

“¡Homenaje a Oscar!”, destacó GloboEsporte en sus redes. “Tras marcar en Flamengo x Bahia, Arrascaeta se quitó la camiseta y la exhibió a la hinchada. El uruguayo usa excepcionalmente el número 14, el mismo que usó Oscar durante toda su carrera. Arrascaeta recibió tarjeta amarilla”.

Flamengo, segundo en la tabla con 23 puntos, no dejó que el líder Palmeiras se distanciara, al vencer al Bahia 2-0 con goles de Lucas Paquetá y el uruguayo Giorgian de Arrascaeta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Flamengo/status/2046038037763645697&partner=&hide_thread=false Vitória com gol e homenagem ao Oscar do nosso Ídolo Arrascaeta! #NoCampo #FLAxBAH pic.twitter.com/XgH0GXz6EL — Flamengo (@Flamengo) April 20, 2026

Palmeiras en la punta

Palmeiras mantiene su ventaja como líder del Campeonato Brasileño tras vencer este domingo por 2-1 y con un jugador menos durante buena parte del partido al Athletico Paranaense en la duodécima jornada.

El equipo de São Paulo suma 29 puntos, 6 más que Fluminense, el segundo de la clasificación, y acumula cuatro victorias en los últimos 5 partidos.

Palmeiras, que jugaba en casa y venía de ganar al Sporting Cristal peruano en la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores, salió al ataque desde el pitido inicial y a los 14 minutos el paraguayo Gustavo Gómez marcó el primer gol después de un saque de esquina.

El conjunto dirigido por Abel Ferreira tuvo más oportunidades para ampliar la ventaja, pero la defensa cerrada del rival lo impidió.

La expulsión del defensa Murilo a los 2 minutos del segundo tiempo tras recibir la segunda tarjeta amarilla obligó al conjunto a replegarse en defensa.

Aunque empezó el partido en el banquillo, el exjugador del Barcelona Vitor Roque pisó el césped en la segunda mitad, al haberse recuperado ya de una lesión en el tobillo que lo tuvo casi un mes fuera de juego.

Por otra parte, Fluminense rompió una racha de varias derrotas seguidas y se impuso al Santos de Neymar por 3-2 con goles del venezolano Jefferson Savarino, de Castillo y John Kennedy.

Con 23 puntos, el equipo de Río de Janeiro se mantuvo a 6 del líder.

Si bien contribuyó con una asistencia que se transformó en gol, Neymar tuvo una participación discreta y no logró evitar que su equipo bajara al decimoquinto puesto de la clasificación.

Botafogo infligió un duro golpe a Chapecoense al ganar por 4-1.

Con base en EFE