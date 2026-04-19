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El sentido homenaje que hará hoy Giorgian De Arrascaesta al legendario Oscar Schmidt, el mejor jugador de básquetbol brasileño de la historia que murió el viernes

El futbolista uruguayo juega ante Bahia por el Brasileirao en el Estadio Maracaná y no se olvida de la leyenda

19 de abril de 2026 11:27 hs
La camiseta de Giorgian De Arrascaeta es la más vendida en Flamengo

La camiseta de Giorgian De Arrascaeta es la más vendida en Flamengo

El uruguayo Giorgian De Arrascaeta, capitán e ídolo en el actual plantel de Flamengo y para todos los hinchas, realizará un homenaje especial este domingo cuando su equipo reciba a Bahia por la duodécima fecha del Brasileirao en el Estadio Maracaná, y lo hará debido al fallecimiento de Oscar Schmidt, mejor basquetbolista brasileño de todos los tiempos.

20260417 Horacio "Tato" López y el brasileño Oscar Schmidt cuando jugaron juntos en Juve Caserta de Italia entre 1985-86.
Horacio

Horacio "Tato" López y el brasileño Oscar Schmidt cuando jugaron juntos en Juve Caserta de Italia entre 1985-86.

Es que con Oscar Schmidt murió una leyenda. Se trata del máximo anotador en la historia del básquetbol, con 49.703 puntos, y cuyos registros todavía lo muestran como el que más puntos consiguió marcar en la historia de los Juegos Olímpicos, (1.093), tras participar cinco veces en ellos, desde Moscú 1980 hasta Atlanta 1996.

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El homenaje de De Arrascaeta a Oscar Schmidt

Giorgian De Arrascaeta jugará este domingo como titular en Flamengo cuando reciban desde la hora 19.30 a Bahia en el que juega, entre otros, Kike Olivera y será en el Estadio Maracaná.

Desde hace algunos meses y para emular de alguna manera al máximo ídolo de los cariocas, Zico, el uruguayo dejo de utilizar el histórico número 14 en su camiseta y pasó a jugar con la 10.

No obstante y en honor a Oscar que jugaba con la número 14, este domingo De Arrascaeta cambiará únicamente por este compromiso y volverá a jugar con la 14 en su espalda, ya que el basquetbolista también hizo historia con Flamengo.

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