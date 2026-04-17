El gol de Giorgian de Arrascaeta para Flamengo, el campeón de la Copa Libertadores que goleó a Independiente Medellín en el Maracaná

Flamengo , vigente campeón, exprimió el poder ofensivo de su nómina estelar para atropellar 4-1 al Independiente Medellín, con un gol del uruguayo Giorgian De Arrascaeta , este jueves en el Maracaná y cerrar la segunda jornada de la Copa Libertadores en la cima del Grupo A.

En su primer partido en casa en la máxima competición continental tras lograr el título en Lima el año pasado, el club más popular de Brasil no tuvo piedad de unos colombianos que podrían haberse llevado una goleada mucho más abultada .

Una noche fina de las estrellas Lucas Paquetá (15'), Bruno Henrique (45'), Giorgian de Arrascaeta (49') y Pedro (90+6') permitió un baile en el templo de Rio de Janeiro.

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Con la victoria, el Fla se dispara en el liderato con seis puntos. Le siguen Estudiantes de La Plata, con cuatro, y Medellín, con tres. Cusco cierra la zona sin unidades.

Medellín "nos dificultó bastante las cosas. Tenemos que tener la cabeza en su sitio, quedan cuatro partidos y tenemos que ir a buscar los tres puntos en todos ellos para consolidar la clasificación", dijo Bruno Henrique.

Susto pasajero

Con un juego muy intenso y entrando por ambas bandas, el conjunto carioca volvió a lucir todo su potencial en ataque, liderado por la calidad del uruguayo Giorgian De Arrascaeta y de Lucas Paquetá.

Ya en su primer ataque el Fla podría haber abierto el marcador, aunque el colombiano Jorge Carrascal falló incomprensiblemente un gol bajo palos en el minuto 3.

Ante un rival muy defensivo que lo basó todo en balones largos para intentar sorprender a la contra, los locales tuvieron una pronta recompensa a su volumen ofensivo.

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En el primer cuarto de hora, Lucas Paquetá sacó a relucir toda su clase al abrir el marcador tras levantar el balón con un pie y rematar justo después con el otro en una espectacular volea que superó a Éder Chaux.

De Arrascaeta tuvo el segundo en hasta tres ocasiones, pero entre el palo, el portero y la falta de acierto evitaron el segundo tanto brasileño.

Tras el parón por hidratación, los rojinegros bajaron un pistón el ritmo, aunque manteniendo el control del partido ante un tímido rival. No obstante, en una jugada aislada en el centro del campo, Carrascal se durmió y perdió el balón.

Alexis Serna salió en velocidad y abrió a la izquierda para Yony González (40'), que puso el empate con un disparo cruzado en el primer remate a portería de los colombianos.

Otro gol rápido

Lejos de acusar el golpe, el campeón defensor se fue por el segundo y lo logró antes del descanso, cuando Bruno Henrique saltó más alto que los defensas cafeteros para rematar un centro de De Arrascaeta.

En el descuento de la primera mitad, Francisco Fydriszewski enmudeció los 55.300 espectadores del Maracaná con un cabezazo que se estrelló en el larguero.

En la segunda mitad, el Flamengo salió dispuesto a no pasar más apuros y una rápida combinación entre Bruno Henrique y Arrascaeta fue convertida en gol por el uruguayo.

Con el 3-1, el Fla se limitó a controlar el partido ante un rival encerrado atrás para evitar una goleada.

En el descuento, el centrodelantero Pedro, que había salido minutos antes desde el banco, marcó el cuarto gol rojinegro.

"Sabemos de la importancia de sumar los tres puntos dentro de casa. Ahora tenemos dos partidos difíciles fuera de casa (Estudiantes y Medellín), y tenemos que estar preparados", dijo De Arrascaeta.

Flamengo volverá al escenario internacional en dos semanas para visitar a Estudiantes. Medellín, por su lado, recibirá a Cusco.

AFP