Sindicato de Ancap anunció un paro de 24 horas para el 2 de mayo que podría afectar abastecimiento en estaciones de servicio

La Federación de Ancap ( Fancap ) anunció que realizará un paro de 24 horas el próximo sábado 2 de mayo en el marco del conflicto por el plan de reestructuración en la unidad del portland .

El eje de la disputa radica en la decisión de Ancap de concentrar la producción de cemento en la planta de Minas, lo que implica el traslado de trabajadores desde Paysandú .

En diálogo con Telenoche (Canal 4), el dirigente de Fancap Salvador Sprovieri cuestionó la determinación de la empresa pública .

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" Su plan implica vaciar Paysandú, el desarraigo de trabajadores, desarmar familias y concentrar en Minas una producción para la que no está capacitada , o sea que es un plan que termina a la larga perdiendo la industria cementera", aseguró.

En cuanto al conflicto en sí, el sindicalista señaló al Directorio de la empresa como el responsable para destrabar el conflicto.

"La pelota está en la cancha del Directorio de Ancap, que es quien tiene que reflexionar sobre lo que está haciendo", expresó Sprovieri.

No obstante, el dirigente dejó abierta la puerta a una eventual revisión de la medida: "Nada está escrito en piedra, siempre se puede hacer una asamblea y reevaluar".

La medida sindical consistirá en un paro de 24 horas en la planta de La Tablada. Durante ese período, la guardia gremial se limitará a garantizar la seguridad de los equipos, sin realizar tareas operativas.

Ese día, además, no habrá despacho de combustible, lo que podría derivar en problemas de abastecimiento en estaciones de servicio.