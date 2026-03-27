Murió un motociclista tras ser embestido y arrastrado por un camión en el ingreso a la planta de Ancap en La Tablada

Un motociclista murió este lunes de mañana tras protagonizar un siniestro de tránsito con un camión que ingresaba a la planta de Ancap en La Tablada.

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El hecho ocurrió en la puerta de acceso principal al predio, en momentos en que el vehículo de carga realizaba la maniobra de entrada. Como consecuencia del impacto, el camión embistió y arrastró al conductor de la moto, quien falleció en el lugar. Su cuerpo quedó debajo del vehículo de gran porte, según informó en primera instancia Telenoche (Canal 4).

En la zona trabaja personal de Policía Científica, que realiza los peritajes correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho.

A raíz del operativo, si bien en un primer momento se habilitó un acceso alternativo, los portones de la planta fueron cerrados y, por el momento, no se permite la salida de camiones. Los trabajadores y transportistas permanecen dentro del predio a la espera de que finalicen las pericias técnicas.