Buque noruego que hizo exploración sísmica sin autorización generó cruces entre Ancap y Cancillería, una publicación borrada y un pedido de explicaciones de Ambiente

El arribo al puerto de Montevideo de un buque de bandera noruega tras realizar prospección sísmica en aguas uruguayas sin autorización generó cortocircuitos, diferencias y cruces en la interna de los organismos del gobierno que tienen competencia en el asunto .

El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño , solicitó información al Ministerio de Relaciones Exteriores, Ancap y Prefectura de la Armada para determinar si los trabajos fueron dentro o fuera de la zona de jurisdicción uruguaya.

Ortuño dijo a El Observador que inicialmente les comunicaron que las tareas serían fuera, pero que ahora pidieron nueva evidencia ya que si “fue dentro y operó sin autorización” lo “sancionarán”.

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Sin pedir autorización, buque noruego hizo exploración sísmica en la plataforma continental de Uruguay e ingresó al Puerto de Montevideo

Las actividades de prospección sísmica están reguladas en Uruguay. Solo está permitido hacerlas en bloques adjudicados por Ancap y las empresas deben tramitar autorizaciones ante Ambiente detallando planes de gestión y contingencias.

Tal como informó El Observador este jueves, el buque es el SW Empress y fue contratado por la empresa Searcher. Adquirió cuatro líneas regionales de sísmica 2D.

Las tareas se extendieron aproximadamente cinco días en una zona de la plataforma continental uruguaya (entre las 200 y 350 millas náuticas). Antes había realizado una campaña de sísmica 3D en la cuenca de Pelotas en Brasil.

WhatsApp Image 2026-04-16 at 16.34.26 El recorrido del buque SW Empress hasta el puerto de Montevideo

De acuerdo con la Administración Nacional de Puertos (ANP), prevé permanecer en el país hasta el miércoles 22 ya que ingresó para aprovisionarse.

Discrepancias en Ancap y una publicación borrada

La difusión de la información generó, a su vez, roces en la interna de Ancap. Según reconstruyó El Observador con fuentes de la empresa estatal, hubo una discusión entre los directores y la gerencia general en la reunión del directorio de este jueves.

Los directores pidieron aclarar cuál había sido el rol de la petrolera estatal en toda la situación, ya que no habían sido informados de nada, mientras que la gerencia defendió la posición de que Uruguay no tiene jurisdicción –aún– por fuera de las 200 millas por lo que no es necesario que las empresas pidan autorización.

Esta tesis –la misma que dio Searcher– está contenida en un libro que publicó Ancap en 2024 y que se titula Territorio marítimo uruguayo: soberanía, naturaleza y recursos. Dentro del libro, hay un capítulo denominado Nuestra última frontera: la determinación del límite exterior de la plataforma continental uruguaya en el que se afirma que “aún restan pequeñas acciones técnicas y legales” para extender el límite de la plataforma continental uruguaya.

A entender de los autores –la mayoría funcionarios de Ancap, pero también un geólogo, el diplomático Carlos Mata y un integrante del Sohma de la Armada–, es necesaria la “aprobación de una ley” que ratifique la decisión de Naciones Unidas de 2016 de extender el territorio uruguayo desde las 200 hasta las 350 millas. “Una vez aprobada la ley por el Parlamento y promulgada por el Poder Ejecutivo, esta debe ser depositada en las Naciones Unidas”.

La gerencia general, encabezada por Nicolás Spinelli, usó estos argumentos pero desde el directorio se transmitió su discrepancia con todo lo ocurrido. Según supo El Observador, las diferencias fueron tales que uno de los directores abandonó la sesión.

Uno de los temas que aumentó las tensiones fue que Ancap publicó el 6 de abril una nota en su página web en la que expresaba que el SW Empress iba a hacer sísmica en “aguas internacionales”.

Los directores no estaban enterados y poco después la publicación fue borrada aunque El Observador pudo acceder a una captura del texto que estuvo disponible en internet.

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En la reunión de este jueves, en el directorio se manejó que la publicación provino del área de comunicación de Ancap de forma independiente. Desde comunicación de Ancap no respondieron ante la consulta de El Observador.

Este jueves, el tema también se conversó en la Torre Ejecutiva, donde se transmitió el malestar por la situación.

Cruces con la Cancillería

Pese a que estuvo poco tiempo, la publicación sorprendió al Ministerio de Relaciones Exteriores, que pidió explicaciones ya que la interpretación legal que hace Ancap es diferente a la que tienen en el Palacio Santos.

De acuerdo con fuentes, en los últimos días hubo varias reuniones que expusieron diferencias entre ambos organismos.

Consultada por El Observador, la vicecanciller Valeria Csukasi señaló que "al igual que Ambiente", la Cancillería "tomó conocimiento de esta situación hace pocos días y estamos trabajando con todos los involucrados para aclararla".

Desde 2016, Relaciones Exteriores entiende que la decisión de Naciones Unidas da la “certeza sobre la extensión geográfica de los derechos de soberanía sobre los recursos del lecho y subsuelo de la plataforma continental nacional hasta las 350 millas marinas”.

Para fundamentar su tesis, los diplomáticos del Palacio Santos señalan que el artículo 18 de la ley 17.033 de 1998 –sobre los recursos naturales como bienes del Estado– encomendó al Sohma de la Armada a realizar la “traza del límite exterior de la plataforma continental, sujeto a la aprobación del Ministerio de Relaciones Exteriores”.

Esta condición, aseguran, se cumplió con creces en setiembre de 2024 cuando Omar Paganini presentó la nueva lámina de Uruguay marítimo, que fue elaborada por el Sohma y llega hasta las 350 millas náuticas.

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A partir de lo ocurrido, y para evitar nuevos “malentendidos”, la semana que viene habrá una reunión entre todas las partes que fue convocada por Relaciones Exteriores.