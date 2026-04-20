El 1° de mayo podría tener "algunos chaparrones" en Uruguay: cuándo llega el "primer frío" de la temporada, según meteorólogo

El próximo 1° de mayo , que este año cae viernes y configura un fin de semana largo , podría estar marcado por lluvias en distintas zonas de Uruguay , según adelantó el meteorólogo Guillermo Ramis.

“Por ahora, lamentablemente, para ese día tenemos algunos chaparrones en todo el país ”, señaló este lunes el especialista en diálogo con Informativo Sarandí (Radio Sarandí).

El pronóstico, de todas formas, es preliminar y podría modificarse en los próximos días ya que se trata de una proyección a mediano plazo, aclaró el experto.

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Para los próximos días, Ramis indicó que se esperan “algunos chaparrones, poca cosa” a partir de la tardecita del lunes , mientras que el martes se prevén lluvias durante gran parte del día en la mayoría del país.

En ese sentido, aclaró que las precipitaciones no serían copiosas: “No es mucho, pero ayuda”, comentó.

Temperaturas y primer descenso marcado

En cuanto a las temperaturas, el meteorólogo señaló que hasta el sábado se mantendrán con mínimas en torno a los 15°C y máximas de hasta 23°C.

Sin embargo, hacia el domingo se prevé un cambio más notorio. “Creo que va a estar muy frío el domingo, porque la isoterma de cero grados está llegando a Canelones, a 1.500 metros, y eso, en superficie, se traduce en frío. Sería el primer frío de la temporada”, explicó.