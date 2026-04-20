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Homicidio en Montevideo: hallaron a un hombre asesinado a balazos al lado de una volqueta

La víctima fue encontrada junto a una volqueta y aún no pudo ser identificada; testigos señalaron a dos hombres en moto que se dieron a la fuga

20 de abril de 2026 10:56 hs
Según la Policía, la víctima estaba junto a una volqueta

Según la Policía, la víctima estaba junto a una volqueta

Inés Guimaraens

Un hombre fue encontrado muerto en la madrugada de este lunes tras un ataque a tiros en las inmediaciones de Antonio Loinaz y Lugo, en la zona de la Cruz de Carrasco.

Según informó la Policía, efectivos concurrieron al lugar luego de recibir un aviso por disparos de arma de fuego y una persona caída. Al arribar, encontraron a la víctima junto a una volqueta, sin aparentes signos vitales y con heridas de bala.

Un equipo de emergencia médica móvil se hizo presente en la escena y el médico actuante constató el fallecimiento en el lugar. Hasta el momento, el hombre no pudo ser identificado.

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En el lugar, los policías entrevistaron a un vecino, quien declaró que estaba en su casa cuando escuchó varios disparos. Al salir, observó que dos hombres encapuchados que circulaban en una moto se retiraban de la zona.

Personal de Policía Científica trabajó en la escena y recolectó varias vainas.

El caso quedó en manos de la Fiscalía de Homicidios de 4° Turno, que dispuso pericias en el lugar, relevamiento de indicios y otras actuaciones para avanzar en la investigación.

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