Homicidio en Montevideo: hallaron a un hombre asesinado a balazos al lado de una volqueta

Según la Policía, la víctima estaba junto a una volqueta

Un hombre fue encontrado muerto en la madrugada de este lunes tras un ataque a tiros en las inmediaciones de Antonio Loinaz y Lugo, en la zona de la Cruz de Carrasco.

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Según informó la Policía, efectivos concurrieron al lugar luego de recibir un aviso por disparos de arma de fuego y una persona caída. Al arribar, encontraron a la víctima junto a una volqueta, sin aparentes signos vitales y con heridas de bala.

Un equipo de emergencia médica móvil se hizo presente en la escena y el médico actuante constató el fallecimiento en el lugar. Hasta el momento, el hombre no pudo ser identificado.

En el lugar, los policías entrevistaron a un vecino, quien declaró que estaba en su casa cuando escuchó varios disparos. Al salir, observó que dos hombres encapuchados que circulaban en una moto se retiraban de la zona.