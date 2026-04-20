Impuestos, Cardama, Moisés y Consejo de Ministros: qué dijo Orsi tras volver de su viaje oficial en España

En su regreso a Uruguay tras participar en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia , en Barcelona, el presidente de la República, Yamandú Orsi , realizó un repaso de sus actividades en el país europeo, opinó sobre la propuesta del Frente Amplio (FA) de revisar algunos impuestos, habló del caso Moisés y brindó detalles sobre el Consejo de Ministros que se realizará este lunes.

" Me vengo con la sensación de que hay preocupación por que la democracia no se nos caiga . Por ahora es el mejor sistema de gobierno que encontramos", aseguró el mandatario.

Tras esto, calificó como "positivo" su viaje a España y recordó los encuentros con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Yamandú Orsi se reunió con Pedro Sánchez y Claudia Sheinbaum en el marco de la Cumbre en Defensa de la Democracia

Agenda oficial de Yamandú Orsi en España: Cumbre en Defensa de la Democracia y reuniones con líderes internacionales

"Cuando tenés la oportunidad de encontrarte con presidentes y algunos de los que toman decisiones en sus gobiernos de esta manera, a veces sacás muchos más resultados ", aseveró.

Después, se refirió al Consejo de Ministros que tendrá lugar este lunes a las 14:00 horas y explicó que, además de repasar los resultados del viaje a España, tratarán cuestiones vinculadas al turismo y al plan Más Barrio.

"Nosotros vamos con dos o tres temas que son los que tenemos que resolver, pero después pueden surgir más cosas", explicó.

Propuesta del FA para revisar impuestos

En otro momento, el mandatario fue consultado sobre la propuesta de la Unidad Temática de Economía de la Comisión Nacional de Programa del FA de revisar impuestos como el IMESI o el IRPF y este, al igual que el ministro de Economía Gabriel Oddone, subrayó que no tienen pensado "ningún cambio" sobre esta materia.

"En nuestro presupuesto presentamos nuestra idea, el programa del Frente tenía planteos y ahora tenemos que ceñirnos a estas cosas, no tenemos en el horizonte ningún planteo distinto ni inmediato", dijo y explicó que "como gobierno" ellos no tienen "planteado ningún cambio".

Cardama y caso Moisés

"El Parlamento tiene su dinámica, tendrán los informes y se verá qué es lo que sale de ahí. Nosotros tenemos que enfocarnos en poder tener el material necesario para el control de las aguas uruguayas", dijo al ser consultado por la comisión que investiga la compra de las dos patrullas oceánicas al astillero Cardama. En cuanto a esto, Orsi confesó que abordó el "estado de situación" del tema en su encuentro con el gobierno español.

Finalmente, el mandatario habló sobre el caso Moisés Martínez y, al ser consultado sobre la posibilidad de que se le aplique un indulto al joven, expresó: "Ahí no me meto, al presidente no le corresponde meterse".

"Si el Parlamento resuelve algo, dejemos que actúen con libertad", agregó para cerrar.