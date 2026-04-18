"Los países pequeños no tenemos el lujo de la indiferencia": el discurso de Orsi en cumbre internacional en Defensa de la Democracia

En el marco de la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, que tuvo lugar este sábado 18 de abril en Barcelona, España, el presidente de la República, Yamandú Ors, brindó un discurso en el que advirtió sobre el contexto internacional, puso el foco en el rol del multilateralismo y expresó su preocupación por la energía.

“Nos reunimos en Barcelona mientras el mundo sostiene varios conflictos armados simultáneos que el sistema internacional no ha podido resolver ni contener. Ese es el contexto real de esta conversación sobre democracia y no podemos ignorarlo”, comenzó el mandatario.

En este escenario el jerarca señaló la contradicción entre el aumento del gasto militar y los discursos en favor de la paz y sostuvo que l os países pequeños no tienen “el lujo de la indiferencia”.

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“ Cada decisión que se toma en los grandes centros de poder llega a nuestras costas sin que hayamos participado en tomarla ”, señaló.

En esa línea, sostuvo que “el sistema internacional no está fallando ante estos conflictos", ino que "está respondiendo exactamente para lo que fue diseñado” y defendió el multilateralismo entre países.

“Tiene que significar construir algo nuevo, algo que incluya las voces que entonces no estaban en la mesa. (...) Uruguay cree en el diálogo. Cree en las instituciones. Cree en la cooperación internacional como única salida viable a los problemas que ningún país puede resolver solo”, aseguró.

La energía como el eje central de la conversación

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Durante su disertación el presidente también puso el foco en la energía como eje central del escenario global y la definió como un factor clave de la geopolítica, el desarrollo industrial y la economía mundial.

“La transición energética no es solo una necesidad climática, es una reconfiguración del poder mundial. Una transición energética justa no puede significar que los que llegaron tarde al desarrollo paguen los costos de los que llegaron primero”, sostuvo.

En ese contexto, advirtió que decisiones adoptadas en los grandes centros de poder en estos ámbitos pueden tener consecuencias directas en países como Uruguay, afectando al productor, a las familias y al empleo.

Del encuentro participaron líderes de América Latina, el Caribe, África y Europa, entre ellos el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; el presidente de Chile, Gabriel Boric; y el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Además, durante su participación en la cumbre, Orsi mantuvo reuniones bilaterales con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.